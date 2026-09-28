Sonora se suma a Baja California Sur y suspende clases para este lunes por huracán Polo

| 21:00 | F. López | Uno TV

Con Sonora y Baja California Sur, ya son dos los estados con suspensión de clases para este lunes a causa del huracán Polo, que se espera toque tierra entre el mediodía y la tarde de este 28 de septiembre. Este sábado, Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que el huracán Polo podría ocasionar vientos de entre […]
Huracán Polo en Colima.
Foto: Abraham Acosta.

Con Sonora y Baja California Sur, ya son dos los estados con suspensión de clases para este lunes a causa del huracán Polo, que se espera toque tierra entre el mediodía y la tarde de este 28 de septiembre.

Este sábado, Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que el huracán Polo podría ocasionar vientos de entre 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 70 km/h en Baja California Sur, con oleaje de entre 3 y 5 metros de altura en la costa occidental.

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