¡La esperanza renace en Torreón! Santos liga seis triunfos y se acerca a la Liguilla

¡Santos Laguna mantiene viva la esperanza de Liguilla! Los Guerreros consiguieron su sexta victoria consecutiva en el Apertura 2026 tras derrotar 2-0 a Pumas en Torreón. Eduardo Aguirre y Franco Pardo marcaron desde el punto penal en un encuentro que quedó condicionado por la expulsión de Nathan Silva apenas al minuto 2.

Pumas intentó reaccionar pese a jugar prácticamente todo el partido con diez futbolistas, pero no logró evitar la derrota. El encuentro terminó con una bronca entre los banquillos y la expulsión de un auxiliar técnico universitario. Mientras Santos prolonga su racha ganadora y sueña con la Liguilla, los auriazules complican sus aspiraciones en la recta final del campeonato.

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