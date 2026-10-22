Trabajadores del IMSS anuncian megamarcha nacional para el 30 de octubre

Anuncian próxima megamarcha trabajadores del IMSS. Foto: Cuartoscuro

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunciaron una megamarcha nacional para el próximo 30 de octubre, luego de las protestas realizadas este miércoles 21 de octubre en distintos puntos del país, principalmente en la Ciudad de México.

Los inconformes también convocaron a una asamblea constituyente para el 31 de octubre, en la que definirán la organización de su movimiento y elegirán representantes por cada 350 trabajadores, de acuerdo con el turno y la unidad hospitalaria.

Los manifestantes aseguraron que mantendrán las movilizaciones hasta que sus demandas sean atendidas y acusaron a la “maquinaria estatal” de intentar reprimir su movimiento.

Trabajadores Del Imss anuncian otra megamarcha el 30 de octubre.

Trabajadores del IMSS exigen la salida de Rafael Olivos

Entre las principales exigencias de los inconformes se encuentra la salida o renuncia de Rafael Olivos, a quien desconocen como dirigente sindical.

Los trabajadores señalaron que continuarán con las protestas hasta conseguir este objetivo y reiteraron su intención de fortalecer la organización del movimiento a nivel nacional.

La asamblea prevista para el 31 de octubre será un espacio para definir su estructura interna y elegir representantes que participen en las decisiones del grupo.

Megamarcha del IMSS: ¿cuándo será la próxima movilización?

De acuerdo con la convocatoria de los trabajadores, las próximas actividades serán:

Viernes 30 de octubre: megamarcha nacional de trabajadores del IMSS.

megamarcha nacional de trabajadores del IMSS. Sábado 31 de octubre: asamblea constituyente para definir la organización del movimiento y elegir representantes.

Los inconformes prevén mantener las acciones de protesta en demanda de cambios en la representación sindical y atención a sus inconformidades.

Hasta el momento, la convocatoria proporcionada no precisa los horarios ni los puntos de concentración de la megamarcha nacional.

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