¿Ya sabes cuándo cae el aguinaldo del ISSSTE?: checa las fechas a efectuar el pago

¿Cuándo cae el pago del aguinaldo del ISSSTE?. Foto: Cuartoscuro

Las personas pensionadas y jubiladas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recibirán la primera parte de su aguinaldo de 2026 durante la primera quincena de noviembre, de acuerdo con el calendario oficial del organismo.

Esta prestación se entregará en dos partes. El instituto ya confirmó el periodo previsto para el primer depósito; para la segunda parte, el calendario de pagos señala el 27 de noviembre como fecha programada.

Foto: ISSSTE.

¿Cuándo depositan el aguinaldo del ISSSTE 2026?

De acuerdo con el calendario de pagos para pensionados y jubilados del ISSSTE, las fechas previstas son las siguientes:

Primera parte del aguinaldo: durante la primera quincena de noviembre de 2026.

durante la primera quincena de noviembre de 2026. Segunda parte del aguinaldo: el 27 de noviembre de 2026, según el calendario de pagos.

Hasta el momento, el ISSSTE no ha precisado en su anuncio del calendario el día exacto del primer depósito, por lo que las personas beneficiarias deben mantenerse atentas a los canales oficiales del instituto.

¿Cuándo cae el pago de la pensión del ISSSTE?

El pago mensual de la pensión es independiente del aguinaldo. Para los últimos meses de 2026, el calendario oficial establece las siguientes fechas:

Pensión de octubre: 30 de septiembre.

30 de septiembre. Pensión de noviembre: 29 de octubre.

29 de octubre. Pensión de diciembre: 27 de noviembre.

Por ello, durante noviembre las personas pensionadas y jubiladas podrían recibir depósitos correspondientes a la pensión de diciembre y a las dos partes del aguinaldo, de acuerdo con las fechas establecidas para cada concepto.

¿Qué pensionados del ISSSTE pueden recibir aguinaldo?

El calendario está dirigido a las personas pensionadas y jubiladas afiliadas al ISSSTE. El pago de esta prestación corresponde a quienes tienen derecho a ella conforme al régimen pensionario aplicable.

El monto y las condiciones pueden variar según la situación de cada persona, por lo que es importante revisar la información individual y consultar directamente con el instituto en caso de dudas.

Para confirmar las fechas y evitar confusiones entre el pago mensual y el aguinaldo, se recomienda consultar el calendario oficial de pagos del ISSSTE para 2026.

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