Modalidad 40 del IMSS: entre fallas, incremento en cuotas y nuevas reglas

Hubo especulaciones sobre la Modalidad 40 por fallas. Foto: Cuartoscuro

Tras darse a conocer las fallas en el sistema informático en la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio del IMSS, conocido también como Modalidad 40, se especuló mucho sobre su desaparición; sin embargo, esto no ocurrirá aunque los trabajadores podrían enfrentar otro problema: los costos para obtener la pensión.

Por otro lado, el Consejo Técnico del IMSS aprobó un acuerdo que establece medidas para la Modalidad 40. El documento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

¿Cuáles fueron las fallas que afectaron a los usuarios de la Modalidad 40?

Los derechohabientes se enfrentaron con dificultades, entre otras, para realizar el pago debido a que el sistema no les arrojó las hojas para realizar el depósito correspondiente.

Además de la falla a nivel informático, usuarios señalaron dificultades para recibir atención mediante el número telefónico indicado en un aviso colocado en las oficinas.

Algunos de los afectados señalaron que habían acudido durante varios días a las instalaciones del IMSS sin poder completar el trámite.

¿Cuál fue la respuesta del IMSS?

El IMSS explicó que el problema se debía a intermitencias temporales en el sistema y aseguró que esta situación no afectaría el historial ni los derechos de los cotizantes.

Como alternativa para cubrir la mensualidad de septiembre, el IMSS informó que los trabajadores podían realizar su pago directamente en HSBC, utilizando su Número de Seguridad Social (NSS), sin necesidad de acudir a la subdelegación.

También precisó que los trámites de inscripción por primera vez y reingreso a la Modalidad 40 podían realizarse por internet.

¿Qué porcentaje se paga en 2026?

Conforme a las disposiciones de la Ley del Seguro Social, la cuota depende del nivel salarial elegido. Para 2026, la tasa aplicable a salarios superiores a cuatro UMA es de 14.438% del salario base de cotización.

Cabe destacar que se ha registrado un aumento en la cuota de aportación mensual. En 2023 fue de 11.166%, mientras que el 2024 fue del 12.256% y en 2025 del 13.347%. Se estima que de seguir así para el 2030 sea del 18.800%, algo que puede afectar al trabajador.

¿Cuáles son las nuevas reglas de la Modalidad 40?

El Consejo Técnico del IMSS aprobó el 10 de octubre de 2026 un acuerdo que establece medidas temporales para la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio. El documento fue publicado este miércoles 21 de octubre en el DOF y entrará en vigor el 22 de octubre.

Entre las disposiciones se encuentran:

Trabajadores inscritos : conservarán las condiciones actuales hasta que concluya el periodo contratado.

: conservarán las condiciones actuales hasta que concluya el periodo contratado. Nuevas inscripciones : el salario base de cotización será el último registrado antes de la baja o hasta ese importe más una Unidad de Medida y Actualización (UMA), sin ser inferior al salario mínimo general aplicable.

: el salario base de cotización será el último registrado antes de la baja o hasta ese importe más una Unidad de Medida y Actualización (UMA), sin ser inferior al salario mínimo general aplicable. Pagos retroactivos : los nuevos aseguramientos comenzarán exclusivamente a partir de la fecha de solicitud.

: los nuevos aseguramientos comenzarán exclusivamente a partir de la fecha de solicitud. Trámites digitales : la inscripción se realizará únicamente mediante mecanismos digitales.

: la inscripción se realizará únicamente mediante mecanismos digitales. Casos especiales: el IMSS deberá diseñar un canal de atención para revisar situaciones relacionadas con la implementación del acuerdo.

El documento también establece que quienes ya estén inscritos conservarán el reconocimiento de las semanas y salarios efectivamente cotizados y pagados, los cuales tendrán efectos para el cálculo de sus futuras pensiones.

¿Qué pasará con la Modalidad 40 del IMSS?

El Consejo Técnico instruyó a la Dirección de Finanzas a realizar, en un plazo máximo de seis meses a partir de la emisión del acuerdo, un análisis sobre el efecto de la Modalidad 40 en las finanzas del Instituto.

Una vez recibidos los resultados, la Dirección Jurídica tendrá hasta seis meses adicionales para coordinar una propuesta de modificación a las disposiciones normativas correspondientes, que deberá someterse a consideración del Consejo Técnico.

Por ahora, la Modalidad 40 continúa vigente, aunque con las medidas temporales establecidas en el acuerdo publicado el 21 de octubre.

¿Qué es la Modalidad 40 del IMSS?

La Modalidad 40 del IMSS, conocida oficialmente como Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, permite a las personas que dejaron de trabajar y fueron dadas de baja del Instituto continuar realizando aportaciones para acumular semanas cotizadas y mejorar el monto de su pensión. Los interesados pueden elegir el salario con el que desean cotizar. Sin embargo, este esquema no incluye atención médica.

El trámite puede realizarse en línea, con CURP, Número de Seguridad Social (NSS) y correo electrónico, o presencialmente en una Subdelegación del IMSS. Las aportaciones deben pagarse por adelantado, a más tardar el día 17 de cada mes. Además, quienes fueron dados de baja por falta de pago pueden solicitar su reincorporación si regularizan sus cuotas dentro de los siguientes 12 meses.

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