Corona Capital apuesta por la seguridad y une a nuevas generaciones a través de la música

Suman herramientas tecnológicas para anticipar riesgos. Foto: Alberto Estrada

El Corona Capital celebrará su edición 16, que este año se realizará del 20 al 22 de noviembre en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, con un aforo de hasta 85 mil personas por día, protocolos de seguridad coordinados con autoridades y plataformas que buscan fortalecer la conexión entre los asistentes y la música en vivo.

El festival se ha convertido en mucho más que un evento musical. A lo largo de 15 ediciones, el encuentro ha construido una comunidad de seguidores de distintas generaciones, al tiempo que fortalece su apuesta por la seguridad, la innovación y las experiencias que conectan a las personas a través de sus artistas favoritos.

Durante el evento “Las Voces del Corona Capital”, representantes de OCESA y Grupo Modelo destacaron que uno de los principales objetivos del festival es mantener una experiencia segura y cómoda para los asistentes, sin perder la esencia musical que lo ha convertido en una cita anual para miles de fanáticos.

Fernanda Martínez, directora de Comunicación y Relaciones Públicas de OCESA, explicó que el operativo de seguridad contempla más de mil 300 cámaras distribuidas en el recinto, así como dispositivos corporales para el personal de seguridad y un centro de mando que permite monitorear en tiempo real lo que sucede en los accesos, escenarios y diferentes espacios del festival.

“Hay más de mil 300 cámaras en un evento cuidando a la gente. Esas mil 300 cámaras están distribuidas desde los inmuebles hasta bodycams todas las personas de seguridad, son las mimas que usa la policía de Nueva York. Todo esto se ve en un centro de control en donde se está viendo real todo lo que sucede”, comentó.

A estas medidas se suman herramientas tecnológicas para anticipar riesgos meteorológicos y sísmicos, personal capacitado bajo protocolos internacionales y la colaboración con Protección Civil, Seguridad Pública, Bomberos y Cruz Roja.

Los organizadores también destacaron la presencia de ambulancias, un Ministerio Público móvil y personal especializado para atender a personas con discapacidad.

“Todo el tiempo pensamos en la seguridad y en la experiencia. Van atadas”, fue la idea central compartida por los organizadores, quienes buscan que los asistentes puedan disfrutar de los conciertos y regresar a casa sin contratiempos. Para esta edición, la configuración se mantendrá con cinco escenarios y un aforo aproximado de 85 mil personas por día, un límite que pretende evitar aglomeraciones y largas filas.

Corona Capital: plataformas que conectan a los fans

La experiencia del Corona Capital también se extiende más allá de los escenarios. Alex Gershberg, director de Patrocinios de Grupo Modelo, explicó que la compañía trabaja con las llamadas megaplataformas: eventos de gran alcance que reúnen a comunidades alrededor de intereses compartidos y generan oportunidades de conexión con el público.

En ese sentido, el Corona Capital se suma a otras iniciativas de la compañía, como sus plataformas deportivas, y amplía su alcance mediante transmisiones en vivo que permiten seguir los conciertos desde casa, reuniones con amigos o establecimientos que proyectan las presentaciones.

“Es un festival que llega también llega a la casa de los mexicanos, cuenta con el live streaming donde podemos conectar con gente que está en la sala, en su casa, con sus amigos o en un bar y que están realmente disfrutando lo que está pasando dentro y fuera de la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez”, destacó.

La marca también anunció que Club Corona formará parte del festival. Los consumidores podrán acumular puntos mediante la plataforma y canjearlos por experiencias especiales dentro del recinto, entre ellas accesos a espacios de hospitalidad y beneficios para utilizar la rueda de la fortuna.

Un festival que reúne a padres e hijos

Uno de los aspectos que más satisfacción genera entre los organizadores es la convivencia entre generaciones, de acuerdo con Yune Aranguren, directora de Marcas Core de Grupo Modelo, al señalar que “nos da recuerdos y cosas que compartimos con nuestros seres queridos, ya sea de generaciones para arriba, para abajo, de nuestra generación y sobre todo cuando tienes talentos como los que hemos logrado en el festival se vuelve una cosa increíble que nos une más de estar en el festival y que nos vamos a llevar para la vida entera”.

Por su parte, Armando Calvillo, director de Marketing de Festivales de OCESA, destacó que el Corona Capital conserva una identidad musical que atrae tanto a jóvenes interesados en descubrir nuevas propuestas como a seguidores de larga trayectoria que esperan ver a artistas consagrados.

Como ejemplo, recordó que incluso adolescentes de 16 años han esperado la presentación de Paul McCartney, una muestra de cómo la música trasciende edades y permite compartir gustos entre padres e hijos.

En ediciones anteriores, el festival recibió a músicos que después alcanzaron una mayor popularidad, como Sam Smith, Dua Lipa y Olivia Dean. Para el equipo organizador, estos casos reflejan la importancia de combinar grandes figuras con propuestas emergentes y permitir que el público descubra nuevos sonidos.

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