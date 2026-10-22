Fotos falsas del Papa León XIV demuestran cómo engañan las imágenes hechas con IA; así puedes identificarlas

Falsificaron imágenes del Papa León XIV con IA. Foto: AFP | Shutterstock

Las imágenes generadas con inteligencia artificial (IA) volvieron a ser cuestionadas luego de que el Papa León XIV fuera hospitalizado y circularan supuestas fotografías del pontífice, que posteriormente se comprobó que eran falsas.

Hay que tomar en cuenta que las imágenes hechas con IA pueden mostrar situaciones que nunca ocurrieron y parecer fotografías auténticas.

En el caso del Papa León XIV hospitalizado, fueron elaboradas con IA y posteadas en redes sociales después de que el pontífice fuera operado de un nódulo pulmonar.

En las publicaciones se le veía recostado en una cama de hospital, pero los análisis realizados con herramientas de detección de contenido sintético fueron las que identificaron señales de generación con IA.

Una de las imágenes mostraba al pontífice con un dispositivo médico en el lado izquierdo del pecho, aunque la intervención se realizó en el pulmón derecho.

Mientras la otra, lo mostraba sentado viendo a la cámara con una sonrisa y las manos sobre la sábana.

Abundan en las redes sociales fotos “fake” del Papa León XIV hospitalizado. Son falsas! El pulmón operado es el derecho (y aparece con un apósito en el izquierdo). Imaginen llevar el solideo en el quirófano! Hay que tener los ojos abiertos para no dejarse engañar! pic.twitter.com/eGcErDuwet — Andrés Carrascosa (@andrescarras) October 15, 2026

El caso muestra por qué no basta con ver una imagen para darla por cierta, pero existen señales que pueden despertar sospechas y también existen herramientas digitales que ayudan a investigar su procedencia y contrastar la información.

¿Cómo identificar una imagen hecha con inteligencia artificial?

De acuerdo con Google, uno de los primeros pasos consiste en observar los detalles de la imagen.

Las herramientas de IA pueden generar escenas muy realistas, pero en ocasiones presentan incoherencias visuales que no corresponden con una fotografía tomada en condiciones reales.

Entre los aspectos que conviene revisar están:

Manos, dedos y rostros: observa si las formas, proporciones o expresiones presentan errores

observa si las formas, proporciones o expresiones presentan errores Texto y objetos: revisa si las letras son ilegibles, si los objetos tienen formas extrañas o si algunos elementos del fondo parecen deformados

revisa si las letras son ilegibles, si los objetos tienen formas extrañas o si algunos elementos del fondo parecen deformados Iluminación y sombras: comprueba si la dirección de la luz coincide con las sombras y los objetos que aparecen en la escena

comprueba si la dirección de la luz coincide con las sombras y los objetos que aparecen en la escena Patrones repetidos: busca elementos que se repitan de manera poco natural o detalles que cambien sin una explicación aparente

Pero, estas señales no confirman por sí solas que una imagen haya sido creada con IA, por eso, también es importante hacer una búsqueda inversa de imágenes para localizar publicaciones anteriores, encontrar la fuente original o comprobar si la fotografía circula acompañada de diferentes versiones o explicaciones.

Si se dispone del archivo original, revisar sus metadatos puede aportar información adicional, como datos de la cámara, la fecha o el historial de edición; sin embargo, estos datos pueden desaparecer al compartir, convertir o modificar un archivo.

Google Gemini: cómo comprobar si una imagen fue generada con IA

Google ofrece una función de verificación en Gemini que permite analizar imágenes, videos y archivos de audio para buscar señales relacionadas con contenido generado o editado mediante sus herramientas de IA.

Para utilizarla, se debe iniciar sesión en Gemini, subir el archivo y formular una pregunta directa, por ejemplo: “¿Se ha generado esta imagen con IA?” o “¿Ha creado o editado esta imagen la IA de Google?”.

La herramienta utiliza dos tecnologías para comprobar la procedencia del contenido:

SynthID: incorpora una marca de agua invisible en el contenido multimedia generado con modelos de IA de Google . La señal puede permanecer después de algunas modificaciones

incorpora una en el contenido multimedia generado con . La señal puede permanecer después de algunas modificaciones Credenciales de Contenido: funcionan como un registro digital que puede aportar información sobre el origen y el historial de cambios de un archivo, incluido el uso de herramientas de IA

De acuerdo con Google, si Gemini detecta una marca de agua SynthID, significa que el contenido se generó total o parcialmente con modelos de IA de la empresa.

Si no se encuentra, no se puede concluir que la imagen sea auténtica, pues pudo crearse con otras herramientas o haber perdido señales detectables durante su edición.

OpenAI también permite verificar imágenes

Otra opción es la herramienta Verify de OpenAI, disponible en openai.com/verify.

Permite subir archivos de imagen o audio compatibles para comprobar si contienen señales de procedencia asociadas con contenido generado o exportado mediante herramientas de OpenAI.

La plataforma busca señales como las marcas de agua SynthID y las Credenciales de Contenido C2PA, que incluyen información sobre el origen de un archivo.

OpenAI señala que las imágenes generadas con ChatGPT, Codex o su API incorporan ambas señales.

Si la herramienta detecta una señal de procedencia compatible, esto indica que el contenido probablemente se generó o exportó con herramientas de OpenAI.

En el caso de Verify no es un detector universal de imágenes hechas con IA. Está diseñado para reconocer señales de procedencia compatibles con las herramientas de OpenAI, por lo que no detectar una marca de agua no descarta que una imagen haya sido generada con otros sistemas o que las señales originales se hayan perdido.

¿Qué hacer antes de compartir una imagen sospechosa?

El caso del Papa León XIV, dejamos una recomendación práctica: antes de compartir una fotografía que parece mostrar un acontecimiento reciente, conviene comprobar quién la publicó originalmente y si existen registros del mismo hecho en fuentes confiables.

Si la imagen se relaciona con una figura pública o una noticia de última hora, es recomendable consultar sus canales oficiales y los comunicados de las instituciones involucradas. También se puede recurrir a la búsqueda inversa y a las herramientas de verificación de Google y OpenAI, teniendo en cuenta sus limitaciones.

Toma en cuenta que ninguna señal visual ni una sola herramienta bastan siempre para establecer la autenticidad de una imagen.

La combinación de revisión visual, búsqueda de su origen y contraste con fuentes confiables permite evaluar mejor si una fotografía representa un hecho real o una escena generada artificialmente como la del Papa León XIV.

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