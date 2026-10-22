EE. UU. entrega a México a seis fugitivos buscados por delitos graves; incluyendo a Octavio “N”

Autoridades de EE. UU. capturaron a 6 personas requeridas por México. GETTY

Las autoridades de Estados Unidos entregaron a México a seis fugitivos buscados por delitos como homicidio, violación, abuso sexual de un menor y tentativa de feminicidio. La operación fue anunciada por la Embajada estadounidense en México a través de sus redes sociales.

De acuerdo con la representación diplomática, se trató de una operación récord realizada en un solo día, en la que las autoridades estadounidenses capturaron a seis personas requeridas por la justicia mexicana. Entre ellas se encuentra Octavio Jorge Cortés, buscado en la Ciudad de México por tentativa de feminicidio.

Sin embargo, en la publicación no se precisaron las identidades de los otros cinco fugitivos ni los estados mexicanos donde son requeridos.

No matter where fugitives hide, we will find them. In a record single-day operation, U.S. authorities handed over six fugitives to Mexican authorities, wanted for crimes including homicide, rape, sexual abuse of a minor, attempted femicide, and membership in a transnational… pic.twitter.com/JaiOGIGEXS — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) October 22, 2026

Estados Unidos entrega a seis fugitivos a México: ¿de qué delitos son acusados?

La Embajada de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que los seis fugitivos eran buscados por su presunta relación con distintos delitos graves.

Entre los delitos mencionados por las autoridades estadounidenses se encuentran:

Homicidio

Violación

Abuso sexual de un menor

Tentativa de feminicidio

Pertenencia a una organización criminal transnacional

Octavio Jorge Cortés, buscado por tentativa de feminicidio en CDMX

Entre las seis personas entregadas a las autoridades mexicanas destaca Octavio Jorge Cortés, quien era buscado en la Ciudad de México por tentativa de feminicidio.

El aseguramiento de Octavio Cortés ocurrió el 12 de agosto de 2026, cuando elementos de la Guardia Costera de Estados Unidos interceptaron en aguas de San Diego, California, una embarcación en la que viajaba junto con otros nueve migrantes.

Octavio Jorge Cortés Jiménez, es requerido por autoridades mexicanas por el presunto delito de feminicidio en grado de tentativa contra una recepcionista en Santa Fe

Embajada de EE. UU. advierte que cruzar la frontera no evita la justicia

A través de su cuenta oficial en X, la Embajada de Estados Unidos en México señaló que continuará con las acciones para localizar a personas buscadas por la justicia.

“Sin importar dónde se escondan los fugitivos, los encontraremos”, expresó la representación diplomática en su publicación.

Asimismo, sostuvo que las personas buscadas por delitos no pueden evitar la acción de la justicia simplemente por cruzar las fronteras entre ambos países.

La publicación no detalló las fechas de los procesos judiciales que enfrentarán las seis personas entregadas a México.

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