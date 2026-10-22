Podríamos aceptar aumento, si renuncia Rafael Olivos: trabajadores del IMSS

Trabajadores del IMSS anunciaron más movilizaciones

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social abrieron la puerta para aceptar el incremento salarial del 4% con la condición de que Rafael Olivos, renuncie como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

“Si tú lo sumas no es más de un 5.5% mensual bruto neto, otra vez están saliendo con números mágicos que sólo a ellos les escuadran, pero que a nosotros, más allá y lo hemos reiterado hasta el cansancio, no es un tema económico, podríamos aceptar ese aumento, pero no sin la renuncia de Rafael Olivos”, aseguró Rafael Soto, uno de los voceros del movimiento.

Lo anterior luego de que alrededor de mil trabajadores se movilizaron este miércoles en calles y avenidas de la Ciudad de México.

Al finalizar la movilización y como lo adelantó por la tarde a UnoTv, Rafael Soto, insistió en que podrían sentarse a negociar la propuesta de aumento del cuatro por ciento al salario.

Durante tres horas y media, las y los manifestantes se movilizaron por avenidas como Baja California, Chapultepec, Eje Central, Juárez y, después de tres horas, hicieron un plantón en la Glorieta del Caballito en Paseo de la Reforma.

Desde ahí llamaron a seguir con las manifestaciones de cara a la marcha nacional convocada para el 30 de octubre y un congreso extraordinario en instalaciones de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, la CNTE, el 31.

“Estamos ahorita convocando a movilizaciones, bloqueos, intermitentes, volanteo, información en semáforos (…) El 30 de octubre, es una mega marcha en donde de verdad el país se va a paralizar y el 31 es nuestra asamblea constituyente, eso sí, ya es de carácter nacional”, explicó Octavio Fernández, otro de los voceros del movimiento.

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