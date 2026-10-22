Madres buscadoras mantienen bloqueo en la México-Toluca por más de 30 horas

Bloqueo en la México-Toluca continúa pese a reunión con fiscal. FOTO: Cuartoscuro

El bloqueo en la autopista México-Toluca, a la altura de Lerma, Estado de México, superó las 30 horas este miércoles. Colectivos de madres buscadoras mantienen cierres intermitentes para exigir a la Fiscalía estatal avances en las investigaciones de sus casos.

Durante la tarde se registraron jaloneos y momentos de tensión en la zona debido a la protesta. Aunque el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, aceptó reunirse con una representación de las familias, el acercamiento no fue suficiente para retirar el bloqueo.

Las madres buscadoras mantienen su protesta en la autopista México-Toluca, a la altura de Lerma, donde exigen atención inmediata a sus casos y mayor rapidez en las investigaciones relacionadas con sus familiares desaparecidos.

Así te lo informamos en Noticias en Claro:

La movilización ha provocado cierres intermitentes durante más de 30 horas. Esta situación generó momentos de desesperación entre las personas que se encontraban en la zona durante la tarde.

En medio de la protesta, se registraron jaloneos mientras las familias continuaban con sus exigencias ante las autoridades del Estado de México.

¿Qué exigen las madres buscadoras en el Estado de México?

Los colectivos solicitan a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) que atienda sus demandas y acelere las investigaciones.

Entre sus principales exigencias se encuentran:

Celeridad en las investigaciones de sus casos.

Atención inmediata por parte de la Fiscalía estatal.

Respuestas de las autoridades ante las demandas de las familias.

Las manifestantes mantienen su presencia en la autopista como parte de estas exigencias.

Fiscal José Luis Cervantes recibe a familias de desaparecidos

Durante la tarde, el fiscal José Luis Cervantes Martínez aceptó recibir a una representación de las madres buscadoras para escuchar sus demandas.

Sin embargo, el encuentro no permitió que las manifestantes levantaran el bloqueo que mantienen desdeayer

Hasta el momento referido en el reporte, la protesta continuaba con cierres intermitentes en la autopista México-Toluca, mientras algunas integrantes de los colectivos sostenían una reunión con el fiscal estatal.

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