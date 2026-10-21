León se impone a Tigres y los complica de cara a la Liguilla

León vence a Tigres | Reuters

Los Tigres terminan su corta buena racha tras caer de locales 2-0 ante León y ponerse en predicamento en su búsqueda del boleto a la liguilla del Apertura 2026 en su fecha 13. Los regios arrancaron casi igual que en su último duelo de local ante Toluca, siendo insistentes al ataque y en menos de un cuarto de hora ya tenían dos fuertes riflazos al arco de Óscar García.

Primero con Fernando Gorriarán y un zurdazo imparable que pasó a centímetros de la meta visitante al 07′, después Jesús Garza sorprendió con un trallazo al 15′ que daba tintes positivos para la localía.

Sin embargo, cuando mejor estaba la escuadra felina cayó un grosero error en defensa de Rafael Guerrero, quien falló en un intento de despeje bien aprovechado por Ismael Díaz dando el toque a la red para el 1-0 y la rechifla del “Volcán” hacia el zaguero felino.

A partir de ahí, las cosas volvieron a su tónica inicial. Los de la “U” probaron de todos lados, incluso Alan Franco se mandó un jugadón individual pero sin tino alguno al 25′. Enseguida, Emiliano Gómez se unió al quite ofensivo con un cañonazo lejano, ocasionando el manotazo salvador de García al 26′, en lo más destacado del primer lapso.

Para el complemento, la situación siguió a favor de los universitarios, quienes con cambios en su once por poco emparejaban los cartones pero García le negó el tanto a un recién ingresado Rodrigo Aguirre, ahogando el festejo de las gradas.

Ya sobre el final, Diber Cambindo sentenció el juego con el 2-0 al 89′ que definió el descalabro que complica muchísimo las cosas para Víctor Manuel Vucetich y sus pupilos, esto en la búsqueda de un pase a la fiesta grande; quedándose con 14 unidades en el sitio catorce.

Por su parte, Javier Gandolfi y compañía rompen racha de cuatro años sin ganar en el “Uni”, subiéndose escalones de momento en la clasificación con 21 puntos en el cuarto lugar. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ