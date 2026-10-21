De Máynez a Noroña: las confrontaciones del diputado del PRI, Carlos Mancilla
El legislador priista ha protagonizado diversas confrontaciones con sus adversarios políticos
El diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Gutiérrez Mancilla, sostuvo un enfrentamiento verbal con el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, en la Cámara de Diputados, relacionado con la crisis del agua en Jalisco.
Este episodio se suma a otras confrontaciones que el legislador ha tenido con políticos de Morena y Movimiento Ciudadano, así como con funcionarios públicos, durante actividades legislativas. Entre estos encuentros se han registrado discusiones, reclamos, insultos y empujones.
Carlos Mancilla confronta a Máynez por crisis del agua en Jalisco
Durante el encuentro con Jorge Álvarez Máynez, Mancilla lanzó reclamos e insultos relacionados con la situación del agua en Jalisco.
El episodio incluyó empujones y el lanzamiento de agua presuntamente sucia sobre el logotipo de Movimiento Ciudadano. Por su parte, Máynez calificó lo ocurrido como un montaje.
Este enfrentamiento se suma a una serie de discusiones del diputado priista con integrantes de otros partidos y autoridades.
De Arturo Ávila a Noroña: los enfrentamientos de Carlos Mancilla
Arturo Ávila, legislador de Morena
Uno de los altercados ocurrió el 12 de agosto de 2026, cuando Mancilla y el diputado de Morena, Arturo Ávila, intercambiaron insultos y empujones en el Patio del Federalismo del Senado.
La discusión estuvo relacionada con Alejandro Moreno, dirigente del PRI, a quien el morenista había aludido en diferentes ocasiones, y requirió la intervención de personal de seguridad.
Zenyazen Escobar, legislador de Morena
Meses antes, el 28 de mayo, Mancilla también se encaró con Zenyazen Escobar, diputado de Morena, durante una sesión en la Cámara de Diputados. El episodio incluyó empujones y la intervención de otros legisladores.
Gerardo Fernández Noroña, legislador
En agosto de 2025, Mancilla estuvo involucrado en el altercado entre Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña durante una sesión de la Comisión Permanente, donde se registraron jaloneos. Videos muestran a Mancilla golpeando a un colaborador de Fernández Noroña.
Mancilla también ha discutido con funcionarios y otras autoridades
Las confrontaciones del legislador no se han limitado a diputados de otros partidos.
Uuc-kib Espadas Ancona, consejero del INE
El 18 de agosto de 2026, sostuvo una discusión con Uuc-kib Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), durante una sesión. La presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, intervino para recordar las reglas de orden.
Marath Bolaños, secretario del Trabajo
Posteriormente, el 6 de octubre, Mancilla reclamó al secretario del Trabajo, Marath Bolaños, por sus declaraciones hacia la oposición durante una comparecencia.
Mancilla acusa a Leonel Godoy de tener responsabilidad en el asesinato de Carlos Manzo
Otro episodio ocurrió en noviembre de 2025, durante la discusión del Presupuesto de Egresos 2026, cuando intercambió acusaciones con legisladores de Morena tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. En esa ocasión, acusó al Leonel Godoy de tener responsabilidad en el asesinato del edil.
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