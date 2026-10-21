De Máynez a Noroña: las confrontaciones del diputado del PRI, Carlos Mancilla

Mancilla enfrentó a Máynez por la crisis del agua en Jalisco. Foto: Cuartoscuro

El diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Gutiérrez Mancilla, sostuvo un enfrentamiento verbal con el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, en la Cámara de Diputados, relacionado con la crisis del agua en Jalisco.

Este episodio se suma a otras confrontaciones que el legislador ha tenido con políticos de Morena y Movimiento Ciudadano, así como con funcionarios públicos, durante actividades legislativas. Entre estos encuentros se han registrado discusiones, reclamos, insultos y empujones.

Carlos Mancilla confronta a Máynez por crisis del agua en Jalisco

Durante el encuentro con Jorge Álvarez Máynez, Mancilla lanzó reclamos e insultos relacionados con la situación del agua en Jalisco.

El episodio incluyó empujones y el lanzamiento de agua presuntamente sucia sobre el logotipo de Movimiento Ciudadano. Por su parte, Máynez calificó lo ocurrido como un montaje.

Este enfrentamiento se suma a una serie de discusiones del diputado priista con integrantes de otros partidos y autoridades.

Carlos Mancilla, diputado del PRI, encara a Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional del MC, por el tema del agua en Jalisco. Jaloneos, empujones y calificativos como cobarde y asesino.



📹 Especial pic.twitter.com/Nf4OUaC3az — Uno TV (@UnoNoticias) October 20, 2026

De Arturo Ávila a Noroña: los enfrentamientos de Carlos Mancilla

Arturo Ávila, legislador de Morena

Uno de los altercados ocurrió el 12 de agosto de 2026, cuando Mancilla y el diputado de Morena, Arturo Ávila, intercambiaron insultos y empujones en el Patio del Federalismo del Senado.

La discusión estuvo relacionada con Alejandro Moreno, dirigente del PRI, a quien el morenista había aludido en diferentes ocasiones, y requirió la intervención de personal de seguridad.

🗣️ Los diputados federales de Morena, Arturo Ávila, y del PRI, Carlos Mancilla, estuvieron cerca de los golpes por el tema “Alito Moreno”. pic.twitter.com/Lx2Qp2dtfr — Uno TV (@UnoNoticias) August 12, 2026

Zenyazen Escobar, legislador de Morena

Meses antes, el 28 de mayo, Mancilla también se encaró con Zenyazen Escobar, diputado de Morena, durante una sesión en la Cámara de Diputados. El episodio incluyó empujones y la intervención de otros legisladores.

Gerardo Fernández Noroña, legislador

En agosto de 2025, Mancilla estuvo involucrado en el altercado entre Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña durante una sesión de la Comisión Permanente, donde se registraron jaloneos. Videos muestran a Mancilla golpeando a un colaborador de Fernández Noroña.

Cómo pueden aplaudir la cobarde agresión de Alito Moreno y Carlos Mancilla, en contra de Fernández Noroña y al otro trabajador del Senado.#DesafueroParaAlito y para Carlos G Mancilla ‼️ pic.twitter.com/D8e6iVWr3p pic.twitter.com/z2bA60o1Yu — Diablo Sayayin (@diablosayayin) August 28, 2025

Mancilla también ha discutido con funcionarios y otras autoridades

Las confrontaciones del legislador no se han limitado a diputados de otros partidos.

Uuc-kib Espadas Ancona, consejero del INE

El 18 de agosto de 2026, sostuvo una discusión con Uuc-kib Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), durante una sesión. La presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, intervino para recordar las reglas de orden.

Durante la sesión del Consejo General del INE, el consejero Uuc-kib Espadas Ancona puso en su lugar al conocido en redes sociales como "Porro de Alito", el diputado priísta Carlos Gutiérrez Mancilla, luego de que el legislador intentó burlarse del reglamento y, fiel a su estilo,… pic.twitter.com/M8HQ1pBVlO — opciÓN.mx (@opcion_mx) August 19, 2026

Marath Bolaños, secretario del Trabajo

Posteriormente, el 6 de octubre, Mancilla reclamó al secretario del Trabajo, Marath Bolaños, por sus declaraciones hacia la oposición durante una comparecencia.

Mancilla acusa a Leonel Godoy de tener responsabilidad en el asesinato de Carlos Manzo

Otro episodio ocurrió en noviembre de 2025, durante la discusión del Presupuesto de Egresos 2026, cuando intercambió acusaciones con legisladores de Morena tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. En esa ocasión, acusó al Leonel Godoy de tener responsabilidad en el asesinato del edil.

⭕ "Ratificó cada una de mis palabras": Carlos Mancilla reitera que Leonel Godoy es el asesino de Carlos Manzo



🔴🟢 El diputado del @PRI_Nacional, @CarlosGMancilla, reiteró su acusación contra el morenista @leonelgodoy, a quien señaló de ser el asesinado del exalcalde de… pic.twitter.com/ENP3kYYPJL — Político MX (@politicomx) May 27, 2026

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