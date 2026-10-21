César Jáuregui y Maru Campos: ¿Quién autorizó a los agentes de la CIA en Chihuahua?

El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, debe responder por lo que hizo, autorizó u ocultó… pero su caída no demuestra que la responsabilidad termine en él.

La presencia de dos estadounidenses, identificados por la prensa como agentes de la CIA, salió a la luz tras el accidente del 19 de abril… murieron junto con dos funcionarios de Chihuahua.

¿Quién autorizó su acceso?… ¿Qué hicieron?… ¿A quién reportaban?… ¿Qué sabían los gobiernos estatal y federal?

Acusar de traición a la patria exige pruebas, no consignas… llamarlos “observadores” tampoco resuelve si podían estar allí.

El riesgo es sacrificar a Jáuregui para proteger a la gobernadora Maru Campos.

Jáuregui no merece impunidad… Campos tampoco merece un deslinde por decreto… si la investigación se detiene donde empieza el costo político, no se habrá defendido la soberanía… se habrá encubierto al poder.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión” son exclusivamente responsabilidad del autor y no representan la línea editorial de UNOTV.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.