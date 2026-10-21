Trump afirma que ha reducido el déficit comercial de EE. UU. con México, Canadá y la Unión Europea

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su Gobierno ha reducido los déficits comerciales con México, Canadá y la Unión Europea, al tiempo que aseguró que los ahorros derivados del combate al fraude y al desperdicio gubernamental tendrán un impacto importante en el déficit federal estadounidense.

Durante un intercambio con periodistas, Trump respondió que estos ahorros marcarían “una tremenda diferencia” para las finanzas públicas. Después, vinculó ese objetivo con sus esfuerzos por reducir los desequilibrios comerciales de Estados Unidos con otros países.

“Sí, lo estamos viendo muy de cerca, el déficit. Y ya sabes, estoy reduciendo el déficit con estos países donde hacemos negocios y tenemos déficits con casi todo el mundo”, Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Trump menciona a México entre los países con déficit comercial

De acuerdo con el mandatario estadounidense, las cifras de déficit comercial con sus principales socios son:

México: 175 mil millones de dólares.

175 mil millones de dólares. Canadá: 90 mil millones de dólares.

90 mil millones de dólares. Unión Europea: 225 mil millones de dólares.

Trump sostuvo que su administración está trabajando para reducir esos déficits y regresar a niveles que, según dijo, se registraban hace aproximadamente 30 años.

“Bueno, los estamos reduciendo a los viejos tiempos. Pero, ya sabes, ¿los viejos días eran? Como hace 30 años. Está bien. Hace mucho tiempo”, Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Trump lanza programa de denunciantes de fraude y ofrece una recompensa del 1%

El mandatario, también anunció una nueva iniciativa del gobierno destinada a descubrir el fraude, la corrupción y el desperdicio en el gasto federal, ofreciendo recompensas financieras a los estadounidenses que ayudan a identificar el uso indebido del dinero de los contribuyentes.

El republicano dio a conocer el “Programa de incentivos para el denunciante de fraude”, diciendo que los ciudadanos, periodistas independientes y otros podrían denunciar presuntos fraudes a través de un nuevo sitio web del gobierno, fraud.gov.

Bajo el programa, Trump dijo que las personas cuya información conduce a la recuperación de los fondos del gobierno recibirían una comisión del 1%.

El vicepresidente, JD Vance, dijo que la iniciativa ayudaría a combatir el abuso de los programas financiados por los contribuyentes, argumentando que el fraude desvía los recursos de los estadounidenses que dependen de la asistencia del gobierno y los servicios públicos.

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