Alfonso Cuarón recibe la Medalla Filmoteca de la UNAM: “Es un gran honor”

Cuarón destacó la importancia de cuidar el acervo de la Filmoteca. Foto:Cuartoscuro

El cineasta mexicano Alfonso Cuarón recibió la Medalla Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por su trayectoria y sus aportaciones al cine, durante la edición 24 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

En la ceremonia, el director recordó el incendio de la Cineteca Nacional en 1982 y destacó la importancia de preservar y restaurar las películas para las próximas generaciones.

La distinción fue entregada por Jorge Martínez, subdirector de la Filmoteca de la UNAM, y Daniela Michel, directora general del FICM, en el auditorio del Centro Cultural Clavijero.

“Muchas gracias a la Filmoteca, esto es un gran honor”, expresó Cuarón al recibir la medalla, que reconoció su trayectoria, vinculada desde sus inicios con la Universidad Nacional.

El director recordó que estudió en la Facultad de Filosofía y Letras y en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), aunque no concluyó ninguna de las dos formaciones; sin embargo, destacó la influencia que tuvieron en su desarrollo profesional.

“Sin embargo, esos estudios crearon toda mi formación”, señaló.

🏅📽️ "La Filmoteca ha sido y fue fundamental en mi educación fílmica desde antes de ir a la universidad", dijo @alfonsocuaron al recibir la Medalla @FilmotecaUNAM en Morelia, en el marco del @FICM, donde reparó en la necesaria labor de conservación que realiza nuestra Filmoteca.… pic.twitter.com/nLU2l9J2bo — CulturaUNAM (@CulturaUNAM) October 21, 2026

Alfonso Cuarón recuerda el incendio de la Cineteca Nacional

Durante su intervención, el cineasta relató una experiencia que vivió en marzo de 1982, cuando compartía una casa cercana al Metro Tasqueña con otros cinco compañeros.

Aquel día no acudió a clases y tenía previsto ir al cine con un amigo para ver “La tierra de la gran promesa”, del director polaco Andrzej Wajda; sin embargo, cuando ambos salían de la casa, observaron humo a la distancia y se dieron cuenta de que la Cineteca Nacional se estaba incendiando.

“Justo al salir de la casa, mi amigo sugirió darnos un toque. Nos dimos el toque, íbamos saliendo de la banqueta, comenzamos a ver humo en la distancia. Era la Cineteca Nacional que se estaba incendiando”, recordó.

El incendio representó una pérdida importante para la memoria cinematográfica del país.

Cuarón recordó que en la tragedia desaparecieron numerosos materiales y películas, y destacó la labor que ha realizado la Filmoteca de la UNAM para resguardar el patrimonio fílmico.

“La Filmoteca, desde su creación en 1960, tiene un acervo que es el más grande de Latinoamérica, además tiene un acervo único de cine mexicano”, expresó.

El cineasta también recordó que, después de dejar sus estudios universitarios, trabajó en el Museo Nacional de Arte, donde organizaba el cineclub. Para esa labor, explicó, recurría continuamente a películas proporcionadas por la Filmoteca.

Cuarón destaca la importancia de conservar y restaurar películas

Para el director, el valor de la Filmoteca no se limita al resguardo de materiales y filmes, sino que también radica en el trabajo de conservación y restauración cinematográfica, necesario para evitar que obras fundamentales se pierdan con el paso del tiempo.

“Pero lo importante no solo es el acervo, es la conservación”, subrayó.

Cuarón advirtió que el incendio de la Cineteca Nacional dejó una lección sobre la fragilidad del patrimonio fílmico y la pérdida irreversible de obras que ya no podrán recuperarse.

“Todas las obras maestras y los negativos de obras maestras se perdieron en el incendio. Películas que nunca podremos volver a ver”, señaló.

En ese sentido, consideró que la preservación del cine debe mantenerse como una prioridad, incluso ante los cambios que atraviesa la industria por la digitalización, las nuevas formas de exhibición y las plataformas.

“Se necesita un trabajo de restauración para que esas joyas, esas joyas de Alcoriza, de Buñuel, se sigan viendo para las próximas generaciones”, afirmó.

La Filmoteca de la UNAM, creada en 1960, cuenta con un acervo de alrededor de 500 mil rollos de película resguardados en 15 bóvedas, una colección que constituye uno de los principales patrimonios cinematográficos de México.

Al finalizar su intervención, Cuarón destacó el significado personal de la distinción recibida durante el festival.

“Quiero nada más aclarar también que después de todos estos años y de ser universitario, es el primer reconocimiento que tengo de la Universidad”, expresó en el FICM antes de agradecer nuevamente la medalla.

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