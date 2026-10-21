Sentencian a dos hombres por el feminicidio de niña Camila en Taxco; pasarán 67 años en prisión

Sentenciados abrían asesinado a menor en 2024. Foto: FGE Guerrero

A más de dos años del crimen que conmocionó a Guerrero, dos hombres fueron sentenciados a 67 años y seis meses de prisión por el feminicidio de la niña Camila, ocurrido en marzo de 2024 en el municipio de Taxco de Alarcón.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que José Ricardo “N” y Axel Alejandro “N” fueron hallados culpables. Además de la pena de cárcel, cada uno deberá pagar una multa de 81 mil 422 pesos con 50 centavos, así como cubrir, entre ambos, 5 millones 75 mil 686 pesos con 70 centavos por concepto de reparación del daño.

Ayuntamiento de Taxco deberá ofrecer disculpa pública a la madre de Camila

Como parte de la resolución, el Tribunal de Enjuiciamiento ordenó al Ayuntamiento de Taxco ofrecer una disculpa pública a Margarita Ortega, madre de la menor, por los señalamientos que la responsabilizaban de no cuidar a su hija, al considerar que reproducían estereotipos de género.

Caso Camila suma tres sentencias condenatorias

El feminicidio de Camila ocurrió en marzo de 2024 en el barrio de La Florida, en Taxco. En agosto de ese mismo año, un adolescente fue sentenciado a cinco años de internamiento tras ser declarado responsable como coautor del crimen.

Con las dos sentencias contra los adultos, suman tres resoluciones condenatorias relacionadas con el caso.

Ley Camila se aprobó en Guerrero tras el feminicidio

En marzo de 2025, el Congreso de Guerrero aprobó la llamada Ley Camila, una reforma impulsada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para endurecer las sanciones por delitos y actos de violencia cometidos contra niñas, niños y adolescentes.

Tras la aprobación de la legislación, Margarita Ortega señaló que la medida representaba una forma de honrar la memoria de su hija y contribuir a evitar que otros menores sean víctimas de violencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.