Marchas en CDMX este 21 de octubre: jubilados y trabajadores del IMSS protestarán en diferentes horarios

La movilización podría ocasionar afectaciones viales. FOTO: Getty

Este miércoles 21 de octubre se realizarán dos marchas en la Ciudad de México. Por la mañana, la Asociación Nacional de Jubilados saldrá del Senado de la República a las 09:00 horas con rumbo al Zócalo. Más tarde, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) iniciarán su movilización a las 15:00 horas desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Ambas protestas forman parte de una jornada nacional de movilizaciones para exigir mejores condiciones laborales, mayor disponibilidad de medicamentos y cambios en la dirigencia sindical.

Marcha de la Asociación Nacional de Jubilados

Fecha y hora: Miércoles 21 de octubre de 2026, 09:00 a.m.

Miércoles 21 de octubre de 2026, 09:00 a.m. Inicio: Senado de la República (Av. Paseo de la Reforma No. 135, esq. con Insurgentes Centro, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX).

Senado de la República (Av. Paseo de la Reforma No. 135, esq. con Insurgentes Centro, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX). Recorrido: Del Senado al Zócalo de la CDMX.

Marcha de trabajadores del IMSS

Fecha y hora: Miércoles 21 de octubre de 2026, 15:00 horas.

Miércoles 21 de octubre de 2026, 15:00 horas. Inicio: Centro Médico Nacional Siglo XXI (Av. Cuauhtémoc, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX).

Centro Médico Nacional Siglo XXI (Av. Cuauhtémoc, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX). Destino: Pendiente de confirmación; se contempla que acudan a las oficinas centrales del IMSS en Paseo de la Reforma.

Imagen generada con IA.

¿Qué exigen los manifestantes?

Tanto los jubilados como los trabajadores del IMSS exigen mejores salarios, mayor disponibilidad de medicamentos y cambios en la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Posibles afectaciones viales

Las movilizaciones podrían generar afectaciones en las siguientes avenidas:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Calle Madero

Avenida Cuauhtémoc

Insurgentes

Eje 3 Sur

Viaducto

Baja California

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados y considerar rutas alternas.

¿Quiénes se se sumará a la protesta del IMSS?

Pedro Hernández Morales, representante de la sección 9 de la CNTE, informó que integrantes de la organización participarán en la movilización para respaldar a los trabajadores del Seguro Social.

La convocatoria también incluye a trabajadores sindicalizados y jubilados de Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca.

Jubilados de Bancomext también anunciaron que participarán en la “Marcha por la Justicia y Legalidad” en la Ciudad de México. Se coordinaran con contingentes de jubilados entre otras organizaciones afectadas para marchar juntos.

El objetivo es claro y contundente, expusieron: solicitar el respeto irrestricto a las contrataciones colectivas, el apego al marco constitucional y la restitución del estado de derecho en favor de la clase trabajadora en retiro.

La certeza jurídica de los trabajadores no es un privilegio editable: es la base sobre la que se construye un país democrático.



Mañana, 21 de octubre, se cumplen 194 días (6 meses) de la entrada en vigor del decreto que modifica la interpretación del artículo 127 de la… pic.twitter.com/K5JqObEyCg — Pensionados Bancomxt (@PensionBancomxt) October 20, 2026

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