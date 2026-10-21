Denuncian que FGR reporta 20 veces menos fosas clandestinas que los estados en 2025

Colectivos piden un registro nacional de fosas clandestinas- FOTO: Cuartoscuro

La Fiscalía General de la República (FGR) reportó apenas 32 fosas clandestinas en México durante 2025, mientras que las fiscalías estatales registraron 651. La diferencia es de más de 20 veces, según la actualización de la Plataforma Ciudadana de Fosas, presentada este 20 de octubre de 2026.

El informe, en coonjunto con ARTICLE 19 México y Centroamérica, también documentó 433 fosas clandestinas mediante notas periodísticas. Las cifras muestran diferencias entre los registros federales, estatales y de medios de comunicación sobre los hallazgos realizados en el país.

Fosas clandestinas en México: ¿qué estados registraron más?

De acuerdo con la Plataforma Ciudadana de Fosas, las fiscalías estatales reportaron 651 fosas clandestinas en 16 entidades durante 2025.

Los estados con más registros fueron:

Sonora: 204 fosas.

Chihuahua: 85 fosas.

Baja California Sur: 71 fosas.

Jalisco: 71 fosas.

En contraste, la FGR únicamente registró 32 fosas distribuidas en seis estados: Tamaulipas (15), Jalisco (6), Guerrero (5), Coahuila (3), Michoacán (2) e Hidalgo (1).

El monitoreo de medios identificó 433 fosas, principalmente en Sonora, Chihuahua y Baja California Sur.

💢 Fiscalía General de la República reporta 20 veces menos fosas que las fiscalías estatales.



📝 Te invitamos a leer este y otros hallazgos en la actualización de los registros correspondientes a 2025 de la Plataforma Ciudadana de Fosas:https://t.co/vrjX7lwmkz pic.twitter.com/nGKn12qiQp — ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) October 21, 2026

Localizan 833 cuerpos y 226 restos humanos en fosas

La actualización también reveló que las fiscalías estatales documentaron 833 cuerpos recuperados de fosas clandestinas en 15 entidades.

Jalisco encabezó los registros con 257 cuerpos, seguido de Sonora con 239, Chihuahua con 119 y Baja California Sur con 96.

De los cuerpos recuperados:

487 correspondieron a hombres.

59 correspondieron a mujeres.

287 no tenían información sobre el sexo.

Además, se reportaron 226 restos humanos en diez entidades. Michoacán concentró 99, seguido de San Luis Potosí con 37.

La Plataforma aclaró que los restos contabilizados no equivalen necesariamente al número de víctimas, pues varios pueden pertenecer a una misma persona.

Colectivos piden un registro nacional de fosas clandestinas

Durante la presentación, Cecilia Delgado, del colectivo Buscadoras por la Paz de Sonora, pidió crear una base nacional de fosas para evitar que las personas localizadas vuelvan a quedar sin identificar.

Por su parte, Pamela Benítez, de Data Cívica, señaló la necesidad de conocer dónde están las fosas, qué se recuperó de ellas y cuántas personas han sido identificadas.

La Plataforma, coordinada por ARTICLE 19, Data Cívica y la Universidad Iberoamericana, advirtió que los registros disponibles no representan necesariamente la totalidad de fosas clandestinas en México.

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