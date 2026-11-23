La Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX ya tiene definidos sus cuatro enfrentamientos de cuartos de final. Chivas se quedó con el liderato general después de vencer 1-0 a Cruz Azul en la última jornada del campeonato, un resultado que modificó las primeras posiciones de la clasificación y terminó por establecer el camino que seguirán los ocho equipos que buscarán conquistar el título del fútbol mexicano.

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