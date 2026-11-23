Próximos partidos
¡Liguilla lista! Quedan definidos los cuartos de final del Apertura 2026
GENERANDO AUDIO...
La Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX ya tiene definidos sus cuatro enfrentamientos de cuartos de final. Chivas se quedó con el liderato general después de vencer 1-0 a Cruz Azul en la última jornada del campeonato, un resultado que modificó las primeras posiciones de la clasificación y terminó por establecer el camino que seguirán los ocho equipos que buscarán conquistar el título del fútbol mexicano.