Humberto Padgett sufrió cáncer más de un año. Foto: Cuartoscuro

Murió el periodista y escritor Humberto Padgett, a los 51 años, luego de luchar más de un año contra el cáncer. La noticia fue confirmada por su esposa en redes sociales este domingo 22 de noviembre.

Mariel Ibarra Falcón, esposa de Humberto, detalló que murió en casa, tranquilo y rodeado de la gente que lo ama.

“Con profundo dolor les comparto que mi esposo, el periodista y escritor Humberto Padgett, emprendió este día el vuelo para explorar nuevos mundos y existencias. Humberto partió al gran viaje en casa, tranquilo y rodeado de la gente que lo ama”, mencionó.

Humberto fue diagnosticado en 2025 con cáncer de lengua, enfermedad que fue avanzando y por la que tuvo que someterse a una operación en la que le retiraron una parte.

A pesar de que recibió quimioterapia, el cáncer se extendió por el cuerpo del autor de “Historias mexicanas de mujeres asesinas” y “Jauría. La verdadera historia del secuestro en México”, hasta terminar con su vida.

Su esposa dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales y agradeció a todos los que lo acompañaron en su camino.

“A quienes lo amamos profundamente nos queda su cariño, los momentos compartidos, su humor, sus lecciones y las preguntas de su infinita curiosidad. Al periodismo le queda el ejemplo de caminar siempre con pasión y agudeza al lado de la verdad”, compartió.

¿Quién era Humberto Padgett?

Humberto Padgett León es originario de Toluca, Estado de México, y nació en 1975.

El investigador estudió en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde adquirió los conocimientos para desarrollarse en el periodismo.

Durante varios años fue reconocido por su labor en investigaciones sobre narcotráfico, desapariciones, corrupción, violencia y seguridad en diarios de renombre a nivel nacional.

En 2017, investigó problemas de narcomenudeo en Ciudad Universitaria, por lo que recibió fuertes amenazas; sin embargo, el trabajo impulsó las investigaciones de las autoridades en el tema.

Su trabajo le generó situaciones de acoso, por lo que, en septiembre de 2024, declaró a través de redes sociales que dejaba el periodismo de manera indefinida.

Hoy dejo el periodismo indefinidamente. Las pérdidas que he sufrido, los acosos y amenazas bajo los que estamos mi familia y yo y los abandonos en que me veo me imponen desistir luego de 26 años de trabajo. Gracias y suerte. — Humberto Padgett (@HumbertoPadget3) September 15, 2024

Sus investigaciones le ayudaron a obtener el Premio Nacional de Periodismo hasta en cinco ocasiones.

Además, fue reconocido con los premios:

Premio Internacional de Periodismo Rey de España

Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter

Premio Iberoamericano de Periodismo Joven La Pepa 1812

Premio Ortega y Gasset

Premio Kurt Schork

Premio de la Federación Internacional de Periodistas

Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez

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