Violencia en Guasave. Foto: Cuartoscuro

Funcionarios de Estados Unidos reconocieron el sacrificio de los elementos de la Secretaría de Defensa durante el operativo del fin de semana para capturar a Fausto Isidro Meza Flores, mejor conocido como el “Chapo Isidro”.

Estados Unidos reconoce sacrificio de militares mexicanos durante la captura del Chapo Isidro

El fiscal general estadounidense Todd Blanche se congratuló de esta captura que, dijo, es parte de los esfuerzos de ambas naciones.

“Esta exitosa operación eliminó a un líder de uno de los cárteles de la droga más peligrosos de México”, escribió, al tiempo que expresó sus condolencias por los militares caídos.

La detención de Meza es una “victoria significativa”, dijo en Twitter (ahora X) Terry Cole, jefe de la oficina antidrogas de Estados Unidos, la DEA.

La banda de los Beltrán Leyva “ha alimentado el derramamiento de sangre y la inestabilidad en México, al tiempo que trafica drogas mortales, incluido el fentanilo, a Estados Unidos”, añadió.

Director de la DEA manda condolencias a familias de militares mexicanos fallecidos

Terry Cole también publicó un mensaje en Twitter para mandarle sus condolencias a las familias de los militares mexicanos fallecidos durante el operativo para capturar “Chapo Isidro”

“Mis más profundas condolencias a las familias y compañeros de servicio del Ejército Mexicano que perdieron la vida en la operación contra Chapo Isidro. Su valentía y sacrificio nunca serán olvidados. Nuestros pensamientos y oraciones están con sus seres queridos. Dios los bendiga. Que descansen en paz”, publicó el funcionario estadounidense.

My deepest condolences to the families and fellow service members of the Mexican Army @Defensamx1 who lost their lives in the operation against Chapo Isidro.



Their courage and sacrifice will never be forgotten. Our thoughts and prayers are with their loved ones.



God Bless… — DEA Terry Cole (@DEATerryCole) November 22, 2026

Cooperación bilateral durante captura del “Chapo Isidro”

El “Chapo Isidro” era buscado en México por delincuencia organizada, mientras que Estados Unidos pedía su extradición por narcotráfico.

Según la ficha del FBI, Meza es acusado de traficar al menos una tonelada de distintas drogas como metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana, y de porte de armas.

Es descrito por el sitio especializado en narcotráfico Insight Crime como jefe regional de “bajo perfil” que operaba en dos municipios de Sinaloa con conexiones en la ruta de la droga en el Pacífico.

“La operación fue resultado de trabajos de inteligencia y de la cooperación bilateral con Estados Unidos”, informó García Harfuch.

La captura se produce en momentos en que Estados Unidos presiona a México para que detenga tanto el paso de migrantes indocumentados como el tráfico de drogas.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se reunió el miércoles con su par estadounidense, Donald Trump, al margen de la cumbre de la APEC celebrada en la ciudad china de Shenzhen.

Interrogado sobre este encuentro, Trump sostuvo que le insistió a Sheinbaum que “los carteles están controlando México” y que Washington no lo puede permitir.

Desde que asumió la presidencia en 2024, la dirigente izquierdista ha multiplicado las operaciones antidrogas y ha entregado a Estados Unidos a 92 capos y operadores del narcotráfico.

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