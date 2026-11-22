La OMS alertó por el elevado número de muertes por ébola. Foto: AFP | Reuters

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió detener la violencia en el este de la República Democrática del Congo (RDC), donde los enfrentamientos armados dificultan la respuesta al brote de ébola, que ha dejado 5 mil 678 muertos y más de 11 mil casos confirmados.

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que los ataques registrados desde finales de octubre han complicado las labores sanitarias, especialmente en la provincia de Ituri, cerca de la zona donde surgió el brote.

Heavy fighting has been ongoing since yesterday in the vicinity of a hospital in Ituri — in an area close to where the #Ebola outbreak first emerged. As a result, colleagues and response partners have been sheltering for their lives in a maternity ward of the facility for over 24… pic.twitter.com/cKqvfriqNf — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 22, 2026

A través de un mensaje publicado en X, el funcionario informó que los intensos combates continuaban en las inmediaciones de un hospital, donde personal médico llevaba más de 24 horas refugiado en una sala de maternidad.

“La situación ha interrumpido el funcionamiento del hospital y ha afectado la respuesta más amplia al ébola, lo que expone a pacientes, familiares y trabajadores sanitarios a un grave peligro”, señaló Tedros.

La OMS intenta organizar una salida segura para el personal médico y garantizar la protección de las instalaciones hospitalarias, los pacientes y los trabajadores de la salud ante la persistencia de los enfrentamientos.

“La mejor medicina es la paz”, expresó el director del organismo internacional.

Ébola en el Congo: reportan casi 5 mil 700 muertes

De acuerdo con la OMS, el actual brote de ébola en la República Democrática del Congo suma 5 mil 678 fallecimientos de 11 mil 613 casos confirmados, lo que lo convierte en el peor registrado hasta la fecha en el país africano.

El virus se ha extendido por amplias zonas del este y noreste del Congo, regiones afectadas por la violencia desde hace más de tres décadas, lo que representa un obstáculo para la detección de contagios y el acceso a la atención médica.

En una actualización publicada el sábado, la organización señaló que, aunque algunas zonas presentan una ligera disminución de casos, la transmisión del virus continúa elevada en el país, principalmente en las provincias de Ituri y Kivu del Norte, las más afectadas.

La OMS también alertó sobre la elevada proporción de muertes ocurridas en comunidades, fuera de los centros especializados de tratamiento, particularmente entre niños pequeños, situación que evidencia las dificultades para identificar los contagios a tiempo y garantizar atención médica oportuna.

Tedros reiteró que el brote continúa siendo una emergencia de salud pública de importancia internacional, mientras la violencia amenaza con agravar la situación sanitaria.

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