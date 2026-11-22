Asesinan en Puebla a Juan Pablo Quintero Navidad. Foto: Especial

El Gobierno de Puebla confirmó el asesinato de Juan Pablo Quintero Navidad, alias “El 25”, identificado como sobrino del narcotraficante Rafael Caro Quintero, durante un ataque armado registrado el sábado 21 de noviembre en Lomas de Angelópolis III, municipio de Santa Clara Ocoyucan. En el mismo hecho murió su escolta, un militar retirado.

La confirmación se realizó por José Samuel Aguilar Pala, secretario de Gobernación de Puebla, quien habló sobre el doble homicidio ante medios de comunicación locales.

🔴 Confirman asesinato de sobrino de Caro Quintero y su escolta en Puebla



El secretario de Gobernación de Puebla, José Samuel Aguilar, confirmó el asesinato de un sobrino de Rafael Caro Quintero y de su escolta, un militar retirado, durante un ataque armado en el fraccionamiento… — Azucena Uresti (@azucenau) November 22, 2026

¿Quién era Juan Pablo Quintero Navidad?

De acuerdo con la información confirmada por el Gobierno estatal, Juan Pablo Quintero Navidad, de 53 años, era uno de los dos hombres asesinados durante el ataque directo ocurrido en una zona residencial de Puebla.

El funcionario estatal explicó que el personaje más reconocido entre las víctimas era familiar de Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del extinto Cártel de Guadalajara.

Sobre el ataque, Aguilar Pala declaró:

“Lo que tengo de ese reporte es que de ahí, como a las dos y pico de la tarde, me reportó el Vicealmirante que hubo un atentado de Lomas de Angelópolis, sobre todo el personaje más reconocido fue un familiar de Caro Quintero. Junto con él cayó el escolta, un militar retirado, ahí están las investigaciones”.

Así ocurrió el ataque en Lomas de Angelópolis III

El doble homicidio ocurrió durante la tarde del sábado en las inmediaciones del clúster Parque Michoacán, sobre el bulevar de los Lagos, esquina con bulevar Morelia, cerca de unas canchas de pádel.

Los primeros reportes señalaron que las víctimas fueron interceptadas por sujetos armados, quienes dispararon directamente contra ellas y después escaparon.

Tras escuchar las detonaciones, habitantes de la zona alertaron a las autoridades, lo que provocó la movilización de policías y servicios de emergencia.

Al llegar al lugar, los elementos de seguridad encontraron a dos hombres con heridas de bala. Sin embargo, minutos después se confirmó que ambos habían perdido la vida.

Gobierno de Puebla confirma investigación por doble homicidio

El secretario de Gobernación estatal confirmó que la segunda víctima era un escolta de Quintero Navidad, quien, de acuerdo con sus declaraciones, era un militar retirado.

Aguilar Pala indicó que las autoridades ya tenían conocimiento del atentado a través de un reporte del vicealmirante y señaló que el caso se encontraba bajo investigación.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.