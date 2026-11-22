Tu WhatsApp podría estar en riesgo. Foto: Pexels

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de su Policía Cibernética, alertó sobre una modalidad de fraude en WhatsApp mediante la cual los delincuentes buscan robar cuentas utilizando códigos de verificación de 6 dígitos enviados por SMS.

La dependencia advirtió que los responsables recurren a solicitudes engañosas para conseguir estos números, que permiten verificar el registro de una cuenta en otro dispositivo.

Ante esta situación, las autoridades difundieron recomendaciones para proteger la información personal y evitar que terceros obtengan acceso a las cuentas.

#AlertaCibernética | La #PolicíaCibernética alerta a la ciudadanía de estafas digitales mediante la solicitud fraudulenta de códigos de verificación en #WhatsApp.



Por ello, emite las siguientes recomendaciones para evitar ser víctima de este tipo de fraudes: 📱👇🏻 pic.twitter.com/aRDWrZjepP — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 22, 2026

¿Cómo funciona el fraude del código de 6 dígitos en WhatsApp?

El mecanismo consiste en engañar a los usuarios para que proporcionen el código de verificación que reciben mediante un mensaje SMS.

Este código forma parte del procedimiento de seguridad que utiliza WhatsApp para verificar un número telefónico al registrar una cuenta.

Los delincuentes pueden intentar registrar el número de la víctima en otro dispositivo y solicitar que se genere un código de verificación.

Posteriormente, mediante mensajes engañosos, buscan convencer al propietario de compartir los 6 dígitos recibidos en su teléfono.

Si consiguen el código, podrían completar el registro de la cuenta en otro dispositivo, especialmente cuando no existen medidas adicionales de protección.

La Policía Cibernética advirtió que estos códigos no deben compartirse con ninguna persona, incluso cuando la solicitud parezca urgente.

¿Cómo evitar que te roben tu cuenta de WhatsApp?

La SSC emitió una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de perder el acceso a WhatsApp.

Entre las principales medidas de protección se encuentran:

Activar la verificación de dos pasos para añadir una capa de seguridad a la cuenta.

para añadir una capa de seguridad a la cuenta. No compartir códigos de verificación por SMS , aunque los solicite una persona conocida.

, aunque los solicite una persona conocida. Confirmar directamente con los contactos cualquier solicitud inusual.

cualquier solicitud inusual. Configurar las opciones de privacidad para limitar quién puede consultar la fotografía de perfil y los estados.

para limitar quién puede consultar la fotografía de perfil y los estados. Reportar y bloquear perfiles sospechosos desde la aplicación.

desde la aplicación. Evitar ingresar a enlaces enviados por remitentes desconocidos.

enviados por remitentes desconocidos. Mantener actualizados el sistema operativo y la aplicación.

La autoridad también recomendó desconfiar de mensajes urgentes que soliciten códigos y evitar compartir información sensible mediante conversaciones.

¿Qué hacer si recibes un código de WhatsApp que no solicitaste?

Recibir un código de verificación sin haberlo solicitado puede indicar que alguien intenta registrar tu número telefónico en otro dispositivo.

Sin embargo, recibir el SMS no significa, por sí solo, que la cuenta haya sido robada.

Si ocurre esta situación, lo recomendable es no proporcionar los números a nadie y revisar que la verificación de dos pasos esté activada.

Para habilitar esta función, los usuarios pueden ingresar a WhatsApp y seguir estos pasos:

Abrir Ajustes o Configuración. Seleccionar Cuenta. Ingresar a Verificación en dos pasos. Activar la función y establecer un PIN. Agregar una dirección de correo electrónico de recuperación.

Estas medidas ayudan a impedir que una persona registre la cuenta únicamente con el código recibido por SMS.

¿Qué hacer si ya te robaron tu cuenta de WhatsApp?

Si una persona pierde el acceso a su cuenta, puede intentar recuperarla registrando nuevamente su número telefónico en la aplicación oficial.

WhatsApp solicitará un código de verificación que llegará por SMS o mediante los mecanismos de verificación disponibles.

Al completar correctamente el registro, la sesión no autorizada del otro dispositivo puede cerrarse.

No obstante, si existe un PIN de verificación de dos pasos que el propietario desconoce, podrían aplicarse tiempos de espera adicionales para recuperar el acceso.

También es recomendable avisar a familiares y amigos por otros medios para evitar que respondan a mensajes enviados desde la cuenta comprometida.

¿Dónde denunciar un intento de fraude en WhatsApp?

La Policía Cibernética de la SSC de la Ciudad de México puso a disposición de la ciudadanía sus canales de contacto para reportar actividades sospechosas y solicitar orientación.

Los medios de atención difundidos por la dependencia son:

Teléfono: 55 5242 5100, extensión 5086.

55 5242 5100, extensión 5086. Correo electrónico: policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx Cuenta de X: @SSC_CDMX

La SSC reiteró la importancia de informar a familiares y amigos sobre estas modalidades de fraude para evitar que otras personas compartan sus códigos de seguridad.

La principal recomendación es no entregar los 6 dígitos de verificación de WhatsApp a terceros, independientemente de quién los solicite.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.