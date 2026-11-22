Donald Trump. Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, registró 32% de aprobación y 63% de desaprobación en una encuesta de The Economist/YouGov, realizada del 9 al 11 de noviembre de 2026, entre ciudadanos estadounidenses. El resultado representa uno de los niveles más bajos de respaldo registrados para el mandatario en las mediciones de esta encuestadora durante sus dos periodos presidenciales.

De acuerdo con los resultados del sondeo, publicado con una muestra de mil 685 ciudadanos estadounidenses, poco menos de una tercera parte de los participantes aprobó la manera en que Trump desempeña su trabajo como presidente, mientras que casi dos terceras partes manifestaron su desaprobación.

El estudio también muestra que 52% de los encuestados desaprueba fuertemente su desempeño, mientras que 12% dijo desaprobarlo parcialmente. En contraste, 16% manifestó una aprobación fuerte y otro 16% señaló que aprueba parcialmente su trabajo. El 5% restante respondió que no estaba seguro.

¿Cuál es el nivel de aprobación de Donald Trump en noviembre de 2026?

Las cifras de The Economist/YouGov muestran una diferencia de 31 puntos porcentuales entre quienes desaprueban y quienes aprueban la gestión del presidente estadounidense.

Los resultados del levantamiento del 9 al 11 de noviembre quedaron de la siguiente manera:

Aprobación total: 32%.

32%. Desaprobación total: 63%.

63%. Aprueba fuertemente: 16%.

16%. Aprueba parcialmente: 16%.

16%. Desaprueba parcialmente: 12%.

12%. Desaprueba fuertemente: 52%.

52%. No está seguro: 5%.

Estos porcentajes corresponden a la pregunta sobre si los participantes aprueban o desaprueban la manera en que Donald Trump está desempeñando su trabajo como presidente de Estados Unidos.

El resultado de 32% también se encuentra por debajo del 33% registrado en una medición anterior de YouGov, realizada del 7 al 10 de agosto, que la encuestadora había identificado como el nivel más bajo de aprobación de Trump en sus dos mandatos hasta ese momento.

Por ello, el dato de noviembre representa una nueva marca mínima en esta serie de mediciones entre ciudadanos estadounidenses.

Otras encuestas también registran baja aprobación de Trump

Los resultados de The Economist/YouGov forman parte de un conjunto de mediciones que han mostrado un mayor nivel de desaprobación que de aprobación para el presidente estadounidense, aunque las cifras cambian dependiendo de la empresa encuestadora, la fecha del levantamiento y la población consultada.

Por ejemplo, una encuesta de Reuters/Ipsos, realizada del 6 al 9 de noviembre de 2026, también ubicó la aprobación de Donald Trump en 32%, mientras que la desaprobación alcanzó 65%.

Este sondeo recopiló las respuestas de mil 705 adultos estadounidenses y registró un margen de error aproximado de dos puntos porcentuales.

La medición de Reuters/Ipsos señaló que el nivel de aprobación se mantuvo sin cambios respecto a dos encuestas anteriores de esa misma empresa, realizadas entre finales de octubre y principios de noviembre.

Aunque ambos ejercicios registraron 32% de aprobación, sus resultados no deben considerarse idénticos, pues corresponden a encuestadoras, muestras y periodos de levantamiento distintos.

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