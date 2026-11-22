FGR vincula a proceso a Bojun He, alias el “Chino”. Foto: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Bojun He, alias “El Chino”, detenido durante un cateo en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, donde fueron asegurados más de 43 millones de pesos, relojes de alta gama, cartuchos útiles y dispositivos electrónicos.

El hombre es investigado por su probable participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Además, las autoridades indagan su posible participación en el lavado de dinero para organizaciones criminales.

¿De qué acusan a Bojun He, “El Chino”?

Durante la audiencia inicial, un juez de control determinó vincular a proceso a Bojun He con base en los datos de prueba presentados por la FGR.

Como parte de las medidas cautelares, la persona juzgadora le impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que deberá permanecer en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Además, el juez concedió un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, periodo en el que las autoridades podrán continuar con las indagatorias y reunir más elementos sobre el caso.

Así fue el aseguramiento de los 43 millones de pesos

De acuerdo con la información de la FGR, la investigación comenzó en octubre pasado, luego de que las autoridades recibieron una denuncia anónima.

Posteriormente, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) coordinó un operativo con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Marina), así como personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC).

El operativo se realizó mediante un cateo en un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo, luego de que un juez autorizó la técnica de investigación solicitada por las autoridades.

Durante la diligencia, además de detener a Bojun He, los elementos aseguraron más de 43 millones de pesos, así como diversos objetos y materiales.

¿Qué encontraron durante el cateo?

Entre los objetos asegurados en el inmueble se encuentran:

Más de 43 millones de pesos .

. Relojes de alta gama .

. Dispositivos electrónicos.

Cartuchos útiles.

Documentación.

La FGR no detalló en su comunicado el origen del dinero ni precisó si los objetos asegurados están relacionados con otras investigaciones.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.