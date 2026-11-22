Paolo Bulgari conquistó a Hollywood y a la realeza con sus joyas. Foto: AFP

Paolo Bulgari, el joyero italiano que contribuyó a convertir el negocio familiar en una de las marcas de lujo más reconocidas del mundo murió a los 89 años. Sus creaciones fueron lucidas por estrellas de Hollywood y miembros de la realeza.

La noticia fue difundida este sábado por diversos medios internacionales, entre ellos Il Sole 24 Ore, que citó un comunicado de la familia confirmado por la empresa Bulgari, actualmente perteneciente al grupo francés LVMH.

¿Quién era Paolo Bulgari?

Nacido en Roma en 1937, Paolo era nieto de Sotirios Voulgaris, un platero griego originario de la región de Epiro que emigró a Italia, donde fundó a finales del siglo XIX la casa de joyería que posteriormente se convertiría en Bvlgari. La familia italianizó su apellido y consolidó una marca que trascendería generaciones.

Paolo estudió derecho y se incorporó al negocio familiar en 1960. Con el paso de los años, se convirtió en uno de los principales expertos de la industria en piedras preciosas y, junto a su hermano Nicola y posteriormente su sobrino Francesco Trapani, contribuyó a transformar la histórica joyería romana en un grupo internacional de lujo.

Bulgari expandió su presencia más allá de la joyería

La firma BVLGARI, que emplea la letra latina clásica “V” en lugar de la “U” en su nombre, amplió su catálogo más allá de las joyas para incursionar en relojes, perfumes, accesorios y hoteles.

Su crecimiento también se reflejó en la apertura de boutiques en algunas de las principales capitales del mundo, como Nueva York, París y Ginebra.

Paolo Bulgari asumió la presidencia de la compañía en 1984 y supervisó durante décadas su expansión, caracterizada por el uso de piedras preciosas de colores intensos y diseños que consolidaron el estilo italiano de la casa.

Sus creaciones conquistaron a figuras del cine como Elizabeth Taylor, Richard Burton, Sophia Loren y Audrey Hepburn, además de celebridades de generaciones posteriores como Nicole Kidman y Angelina Jolie.

Aunque su nombre estaba ligado al lujo, la riqueza y el glamour, amigos y colegas lo describían como un hombre reservado, de casi dos metros de estatura, que todavía disfrutaba atender personalmente a los clientes en la histórica boutique de la marca, ubicada en Via Condotti, en Roma. En ocasiones, incluso se presentaba simplemente como un vendedor.

De acuerdo con medios italianos, el joyero continuó dibujando diseños de piezas prácticamente hasta el final de su vida.

La venta de Bulgari a LVMH puso fin al control familiar

En 2011, la familia Bulgari vendió el control de la compañía, que cotizaba en la Bolsa de Milán, al grupo francés de artículos de lujo LVMH, en una operación valorada en aproximadamente 5 mil millones de dólares, con lo que terminó más de un siglo de control familiar.

Paolo describió entonces la decisión como dolorosa, pero necesaria para garantizar el futuro de la empresa y proteger a miles de trabajadores.

Tras conocerse su muerte, el presidente y director ejecutivo de LVMH, Bernard Arnault, destacó el papel que desempeñó Bulgari en el crecimiento de la firma y en la preservación de su identidad.

Arnault señaló que Paolo fue una figura fundamental para el éxito de la marca, al mantener vivo su espíritu italiano y su profunda herencia romana, elementos que continúan distinguiendo a Bulgari dentro de la industria internacional del lujo.

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