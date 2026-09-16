Raúl Jiménez lesionado: Wolves quedan fuera de la EFL Cup y encienden las alarmas en la Selección Mexicana

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El Wolverhampton cayó 1-0 ante el Everton en la EFL Cup. Foto: AFP | Archivo

Raúl Jiménez salió lesionado este miércoles durante el partido ante el Everton, correspondiente a la tercera ronda de la EFL Cup.

Esta situación enciende las alarmas en el Wolverhampton y también en la Selección Mexicana, a pocos días de los partidos programados para la Fecha FIFA y del debut de Rafa Márquez como director técnico del combinado nacional.

¿Cómo fue que Raúl Jiménez se lesionó?

Fue alrededor del minuto 36, cuando Raúl Jiménez disputó un balón con Tyler Dibling en los linderos del área del Wolverhampton.

El delantero mexicano consiguió quitarle el esférico al jugador del Everton con la pierna derecha, pero durante la acción su pierna izquierda se trabó ligeramente con el césped, Jiménez reaccionó de inmediato ante la molestia.

El atacante intentó continuar en el encuentro, aunque minutos después se tendió sobre el terreno de juego para recibir atención del cuerpo médico. Finalmente, los servicios médicos determinaron que no podía continuar y el técnico realizó el cambio.

Raúl Jiménez dejó el campo al minuto 38 y Adam Armstrong ingresó en su lugar. En ese momento, el marcador permanecía 0-0.

La acción generó preocupación debido a la molestia que el delantero mostró en la rodilla izquierda, aunque el alcance de la lesión dependerá de la valoración médica correspondiente.

El Wolverhampton no pudo evitar la eliminación. El equipo cayó 1-0 ante el Everton después de que Charly Alcaraz marcara al minuto 80, por lo que los Wolves quedaron fuera de la EFL Cup en la tercera ronda.

¿Raúl Jiménez se perderá los partidos con la Selección Mexicana?

La posible ausencia de Jiménez llegaría justo antes del inicio de la nueva etapa de la Selección Mexicana bajo las órdenes de Rafa Márquez.

El delantero apuntaba a formar parte del equipo que disputará sus primeros partidos tras el Mundial 2026, aunque su situación dependerá de la evolución de la lesión.

El Tricolor comenzará esta nueva etapa el sábado 26 de septiembre frente a Colombia, en el M&T Bank Stadium de Baltimore. Tres días después enfrentará a Perú en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey.

Posteriormente, México se medirá con Estados Unidos el 3 de octubre en el State Farm Stadium de Phoenix y cerrará esta serie de partidos de preparación ante Chile, el 6 de octubre, en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

Por ahora, la atención estará puesta en la evolución de Raúl Jiménez y en el parte médico que permita conocer el alcance de la lesión y determinar si podrá acompañar al Tricolor en esta nueva etapa.

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