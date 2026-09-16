Multan a Azeez Al-Shaair, estrella de la NFL, por llevar el nombre de una niña palestina en el rostro

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Azeez Al Shaair fue multado por mensaje pro palestina. Foto: AFP

Azeez Al-Shaair, linebacker de los Houston Texans, fue multado por la NFL por mostrar el nombre de Hind Rajab, una niña palestina de cinco años que murió en Gaza en 2024, en las marcas que llevaba debajo de los ojos durante el partido contra los Buffalo Bills del pasado domingo 13 de septiembre.

De acuerdo con un portavoz de la liga citado por AFP, el jugador recibió una multa de 11 mil 941 dólares por infringir las reglas de la NFL, que prohíben que los jugadores exhiban mensajes personales durante los días de partido sin autorización previa.

Kyrie Irving says he will cover a $11,492 fine that Texans linebacker Azeez Al-Shaair incurred for writing the name of a young Palestinian girl killed by Israel’s military on his eye black. pic.twitter.com/ljGY61LAhF — Pop Base (@PopBase) September 16, 2026

Al-Shaair escribió el nombre “Hind Rajab” sobre la pintura oscura que los jugadores suelen utilizar debajo de los ojos para reducir el reflejo de la luz.

La sanción se produce después de que el jugador utilizara anteriormente sus marcas faciales para mostrar otro mensaje relacionado con la situación en Gaza.

¿Por qué multaron a Azeez Al-Shaair?

La NFL establece que los jugadores no pueden mostrar mensajes personales escritos o ilustrados que sean visibles para el público o las transmisiones durante los partidos, a menos que hayan recibido autorización de la liga.

Por ello, la sanción a Al-Shaair corresponde a la exhibición de un mensaje no autorizado. La misma regla puede aplicarse independientemente del contenido específico del mensaje.

No es la primera ocasión en que el linebacker recibe una multa por utilizar sus marcas faciales para expresar una postura relacionada con la guerra en Gaza.

En enero de 2026, la NFL también lo sancionó después de que apareciera con el mensaje “Stop the Genocide” (“Detengan el genocidio”) en las mismas zonas debajo de los ojos durante un partido de playoffs contra los Pittsburgh Steelers.

Al-Shaair, de 29 años, fue seleccionado para su primer Pro Bowl la temporada pasada y se ha pronunciado públicamente sobre la situación en Gaza.

¿Quién era Hind Rajab?

Hind Rajab era una niña palestina de cinco años que murió en enero de 2024 después de que el vehículo en el que viajaba con familiares fuera atacado en Gaza.

El caso tuvo repercusión internacional debido a una llamada telefónica en la que Hind pidió ayuda mientras permanecía atrapada en el automóvil junto a familiares que habían muerto.

Durante años, el Ejército israelí negó inicialmente que sus tropas estuvieran en la zona donde ocurrió el ataque. Sin embargo, en agosto de 2026 reconoció que soldados israelíes habían disparado contra el vehículo y anunció una investigación penal sobre el caso.

La investigación se abrió después de que una revisión militar concluyera que tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel habían disparado contra un vehículo que se acercaba a sus posiciones.

La historia de Hind Rajab también inspiró la película “The Voice of Hind Rajab”, un drama basado en su caso que recibió una nominación al Premio Oscar.

Kyrie Irving ofrece pagar la multa

Después de conocerse la sanción, Kyrie Irving, jugador de los Dallas Mavericks de la NBA, expresó su respaldo a Al-Shaair y aseguró en redes sociales que se haría cargo de la multa.

“Yo me haré cargo de su multa”, escribió Irving, según reportes difundidos este miércoles.

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