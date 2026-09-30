México vs Perú, en vivo el partido amistoso de Fecha FIFA 2026

La selección mexicana disputa este martes 29 de septiembre su segundo partido bajo la dirección de Rafael Márquez, cuando se mida a Perú en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. El encuentro forma parte de la Fecha FIFA y representa otra oportunidad para que el cuerpo técnico observe variantes después de su estreno al frente del equipo nacional.

México llega después de empatar 1-1 frente a Colombia, en un encuentro en el que Gilberto Mora marcó el tanto del Tricolor. Del otro lado, Perú buscará responder después de la derrota 4-1 frente a Estados Unidos, resultado con el que comenzó esta ventana internacional bajo el mando de Mano Menezes.

El compromiso también permitirá a Márquez realizar modificaciones en su alineación. Diego Campillo, Luis Romo, Santiago Sandoval y Hugo Camberos se incorporaron al grupo después de participar en la jornada 10 de la Liga MX, por lo que el entrenador cuenta con más alternativas para conformar el once ante el conjunto sudamericano.

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