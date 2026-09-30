Reducir los alimentos ultraprocesados podría ayudar contra la depresión, sugiere estudio

¿Alimentos contra la depresión? Foto: HealthDay

Las personas tenían menos depresión y ansiedad tras reducir su consumo de alimentos ultraprocesados ​​en más de un 85%, informaron los investigadores el 23 de septiembre en JAMA Psychiatry.

Los resultados indican que la comida chatarra “puede dañar tu intestino de formas que se propagan hasta el cerebro”, dijo la investigadora principal, la Dra. Nyasha Chagwedera, profesora adjunta de psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Universidad de California, San Francisco, en un comunicado de prensa.

Para el estudio, los investigadores reclutaron a 20 participantes diagnosticados con depresión. Entre ellos, 14 también presentaban ansiedad.

Todos los pacientes tenían sobrepeso u obesidad y sufrían al menos un trastorno metabólico, incluyendo hipertensión, diabetes o colesterol elevado.

Los participantes se dividieron en dos grupos. Un grupo continuó con su dieta habitual durante cuatro semanas, mientras que el otro cambió a una dieta baja en alimentos ultraprocesados. Después de cuatro semanas, los grupos intercambiaron dietas.

Los alimentos ultraprocesados ​​se elaboran principalmente a partir de sustancias extraídas de alimentos integrales, como grasas saturadas, almidones y azúcares añadidos. También contienen una amplia variedad de aditivos para hacerlos más sabrosos, atractivos y estables en conservación, incluyendo colorantes, emulsionantes, sabores y estabilizantes.

Ejemplos incluyen productos horneados envasados, cereales azucarados, productos listos para comer o listos para calentar y embutidos de charcutería.

Estos alimentos están diseñados para provocar a las personas de formas que fomentan el exceso de alimentación, dijo Chagwedera.

“Los alimentos ultraprocesados ​​desencadenan la dopamina, la hormona del placer, que fomenta el antojo”, dijo Chagwedera. “Las empresas alimentarias trabajan con científicos para encontrar la cantidad justa de azúcar, sal y grasa que te hagan querer comer cada vez más.”

Las personas asignadas a comer menos alimentos ultraprocesados ​​compraban para su propio alimento, con la orientación de investigadores.

“Reducir la cantidad de alimentos ultraprocesados ​​en nuestra dieta puede ser un reto, porque es muy agradable, barato y cómodo”, dijo Chagwedera.

Los resultados mostraron que cuando las personas reducían el consumo de alimentos ultraprocesados, obtenían evaluación significativamente más bajas en tres medidas para la depresión. También tenían una mejora moderada en la evaluación de ansiedad.

La relación entre la comida basura y la depresión podría explicarse por un “intestino permeable y desequilibrado”, dijo Chagwedera.

Los alimentos ultraprocesados ​​pueden dañar el revestimiento protector del intestino, añadió.

“Este daño intestinal puede crear inflamación crónica de bajo grado en todo el cuerpo que causa directamente la depresión o hace que las personas sean más vulnerables a ella”, dijo Chagwedera.

Sin embargo, esto es solo un estudio piloto, y serán necesarios esfuerzos mayores que involucran a más personas para verificar sus resultados, según los investigadores.

Este estudio “estableció con éxito la viabilidad de llevar a cabo esta investigación en un ensayo a mayor escala”, dijo en un comunicado el investigador senior Dr. Andrew Krystal, distinguido profesor de psiquiatría, ciencias del comportamiento y neurología en la Universidad de California, San Francisco.

© 2026 HealthDay. Todos los derechos reservados.

Autor Dennis Thompson Reportero de HealthDay

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.