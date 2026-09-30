AmSoc reacciona a aprobación de reforma de nacionalidad única en el Senado

Larry Rubin, presidente de The American Society of Mexico. Foto: Cuartoscuro

The American Society of Mexico (AmSoc) expresó su preocupación por la aprobación en el Senado de la reforma que establece requisitos de nacionalidad única para determinados cargos de elección popular en México.

La organización señaló que la reforma, aprobada con 86 votos a favor, implica restricciones a derechos políticos de ciudadanos mexicanos con doble nacionalidad y cuestionó que la decisión se tomara sin consultar a las personas que podrían resultar afectadas.

AmSoc cuestiona reforma sobre doble nacionalidad

A través de un comunicado, la AmSoc afirmó que durante el proceso legislativo no se abrió un espacio de parlamento abierto para escuchar los argumentos de mexicanos con doble nacionalidad.

De acuerdo con la organización, las personas potencialmente afectadas debieron formar parte de la deliberación antes de la votación en el Senado.

AmSoc también criticó las razones detrás de los votos favorables. Afirmó que, desde su perspectiva, respondieron a una “disciplina política malentendida” colocada por encima de los derechos de mexicanos comprometidos con el país.

La organización sostuvo que contar con una segunda nacionalidad no significa perder la identidad mexicana, la lealtad hacia México ni la posibilidad de participar en la vida pública.

“La doble nacionalidad no cancela la identidad mexicana, la lealtad al país ni la participación de sus ciudadanos en la vida pública”, aseveró.

AmSoc lamenta la aprobación de una reforma que restringe derechos de mexicanos con doble nacionalidad



American Society of Mexico (AmSoc) expresa su profunda preocupación por la votación en el Senado que aprobó una reforma que implica la pérdida de derechos políticos para… pic.twitter.com/tOvqm5itmO — American Society of Mexico (@amsocmx) September 29, 2026

Pide no presumir deslealtad por tener otra nacionalidad

En su pronunciamiento, AmSoc argumentó que las diferencias de nacionalidad no deberían utilizarse como una razón para restringir derechos o presumir de manera generalizada una falta de lealtad hacia México.

También consideró que cualquier medida que tenga efectos sobre derechos fundamentales requiere deliberación pública, evidencia y un análisis proporcional de sus posibles consecuencias.

La organización hizo un llamado a las autoridades y legisladores para escuchar a las personas que podrían resultar afectadas por los cambios.

Asimismo, pidió que cualquier reforma relacionada con este tema busque fortalecer la inclusión democrática de los mexicanos, incluidos aquellos que cuentan con doble nacionalidad.

Larry Rubin, presidente de The American Society of Mexico, explicó que en México hay 15 millones de mexicanos con doble nacionalidad, en Estados Unidos también hay millones de ciudadanos con doble nacionalidad. En este sentido, señaló que “la memoria colectiva de millones de mexicanos” con dicha condición se recordarán de aquellos que votaron a favor de este tipo de iniciativas “que vulneran los derechos de millones de mexicanos”.

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