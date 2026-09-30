Reseña de Digger: Tom Cruise protagoniza la apuesta más inesperada de Iñárritu

Tom Cruise es Digger. Foto: Warner Bros

Digger es una de esas películas que conviene ver sin saber demasiado, lo que parece una comedia negra sobre el poder, el ego y los excesos de los millonarios termina tomando un camino muy distinto al que anticipan sus avances, y ahí está, para mí, uno de sus mayores aciertos.

Dirigida por Alejandro González Iñárritu, la película es protagonizada por Tom Cruise, quien interpreta a Digger Rockwell, un poderoso empresario que busca demostrar que puede salvar a la humanidad después de provocar una catástrofe.

El elenco también incluye a Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y Jesse Plemons. La cinta fue producida por Iñárritu, Cruise, Mary Parent y Michael Sharp, con fotografía de Emmanuel “El Chivo” Lubezki.

Su estreno en México está previsto para este 1 de octubre.

Desde el tráiler, Digger parecía una sátira bastante burda, llena de situaciones grotescas y un humor que podía resultar demasiado evidente. Y, en parte, eso es lo que encontramos al principio, sin embargo, hay algo en la manera en que está contada la historia que cambia por completo la experiencia.

Sin entrar en spoilers, la película tiene un giro que no se revela en los avances y que vale la pena descubrir en la sala, por eso, más allá de lo que se pueda decir de sus aciertos o defectos, creo que es importante dejar que cada espectador viva esa experiencia por sí mismo.

Incluso la forma en que la cinta juega con las expectativas me parece una decisión original y, hasta cierto punto, una manera de anticipar lo que el público podría pensar de ella.

Una sátira que se burla de sí misma

Iñárritu y Cruise hacen dupla en Digger. Foto: Warner Bros

La premisa es interesante y sobre todo, actual, Iñárritu construye una historia alrededor de un hombre que representa el poder llevado al extremo, con todo lo que eso implica, ego, ambición y la idea de que una sola persona puede decidir el destino de los demás.

Pero creo que Digger tiene algo más que una crítica a los millonarios y empresarios que creen tener el mundo en sus manos, la película también juega con su propia condición de sátira.

Hay una especie de metarreferencia que termina por darle otro sentido a lo que estamos viendo, es una apuesta que podría parecer pretenciosa, muy al estilo de Iñárritu, pero que tiene más intención de la que aparenta.

Eso sí, el guion no siempre consigue mantener el mismo ritmo, hay discursos largos, referencias a temas actuales y momentos en los que la película parece querer decir demasiadas cosas al mismo tiempo, por momentos puedes perder el hilo, aunque no llega a sentirse pesada.

De hecho, cuando la historia comienza a convertirse en una sucesión de situaciones grotescas, el ritmo y la manera en que están planteadas ayudan a que esos momentos funcionen como un descanso antes de lo que viene.

Tom Cruise se aleja de sus héroes de acción

Foto: Warner Bros

Ver a Tom Cruise en una película como esta resulta interesante, después de tantos años asociado con personajes que corren, saltan y se enfrentan a amenazas imposibles, aquí regresa a un papel más cercano a su faceta dramática, con algunos ecos de Magnolia.

Digger es un personaje exagerado, caricaturesco y, por momentos, difícil de tomar en serio, una de las críticas que puede hacerse a Cruise es que su interpretación parece forzada o incluso sobre actuada.

Sin embargo, creo que esa es precisamente una de las cualidades del personaje, necesita ser así de excesivo para representar lo que la película quiere mostrar.

Cruise entiende que no está interpretando a uno de sus habituales héroes de acción. Digger es alguien que vive convencido de su propia importancia, y el actor lleva esa idea hasta el límite.

El resto del elenco también ayuda a construir ese universo. Ganesh, el personaje de Riz Ahmed, destaca por representar una especie de contrapunto frente a la arrogancia de los poderosos.

Su sensatez y su preocupación ante las decisiones de quienes tienen dinero e influencia encajan con una de las ideas centrales de la película.

La relación entre Cruise e Iñárritu también tiene algo interesante, no es la combinación que uno imaginaría de inmediato, pero ambos encuentran una forma de trabajar con el exceso del personaje.

La película le permite a Cruise explorar un registro distinto y, al mismo tiempo, juega con esa imagen que el público tiene de él.

La fotografía de Lubezki es uno de sus grandes aciertos

Foto: Warner Bros

Si algo destaca de Digger es su apartado visual, la fotografía de Emmanuel “El Chivo” Lubezki es brillante y ayuda a que la película tenga una identidad propia.

Los escenarios van más allá de las maquetas o de una puesta en escena artificial, hay espacios naturales, atardeceres y un uso de la luz que le da fuerza a las imágenes y esa manera de jugar con los sets y con lo natural es un gran acierto.

En algunos momentos, los tonos grises y pálidos acompañan la representación de la catástrofe ambiental; en otros, los colores intensos y la iluminación hacen que todo se sienta más vivo tal y como sucede en la vida real.

La música y el sonido también contribuyen a que la experiencia sea inmersiva, no se trata solamente de acompañar lo que sucede en pantalla, sino de darle mayor peso a un mundo que poco a poco se vuelve más extraño.

Y aunque la película tiene una puesta en escena muy elaborada, no creo que su atractivo esté únicamente en lo visual, todo ese trabajo ayuda a construir el tono de una historia que se mueve entre la comedia negra, la sátira y la ciencia ficción.

Una comedia incómoda sobre el rumbo de la humanidad

Tom Cruise es Digger. Foto: Warner Bros

Digger habla de temas que están muy presentes en la actualidad, el poder, la política, la ambición, la crisis ambiental y el rumbo que estamos tomando como humanidad.

Pero lo hace desde una comedia que puede resultar incómoda, no necesariamente porque sus personajes sean desagradables o porque las situaciones sean grotescas, sino porque parte de lo que vemos no se siente tan lejano a nuestra realidad.

La película coloca frente al espectador a un hombre que parece concentrar muchos de los defectos de quienes tienen poder. Sin embargo, no siempre desarrolla su crítica de la manera más clara, por momentos, parece normalizar aquello de lo que se burla y deja que las situaciones hablen por sí mismas.

Ahí es donde creo que la cinta puede perder fuerza, su sátira tiene una intención clara, pero no siempre termina de aterrizar sus ideas. Hay momentos en los que parece más interesada en llevar su propuesta hasta el extremo que en profundizar en lo que ese extremo representa.

También es inevitable pensar en Dr. Strangelove, de Stanley Kubrick, por esa combinación de humor negro, poder y amenaza de una catástrofe, la comparación tiene sentido, aunque creo que vale la pena ver Digger por lo que propone por sí misma y no solamente por las películas que pudieron inspirarla.

¿Vale la pena ver Digger?

Creo que sí, aunque no necesariamente por las razones que uno podría imaginar antes de entrar a la sala, el mayor acierto de Digger es la manera en que presenta su historia y juega con las expectativas del público, el giro que no aparece en los tráilers le da un valor especial a la experiencia, y por eso considero que lo mejor es llegar sin conocer demasiados detalles.

Después de verla, claro que se puede discutir si su guion funciona, si su sátira es demasiado pretenciosa o si sus ideas terminan perdiéndose entre tantos excesos.

De hecho, creo que esos son algunos de sus puntos débiles, pero también me parece que su propuesta original merece algo más que descartarla por no ser lo que parecía en un principio.

El desenlace funciona porque te deja dentro de la realidad que construye la película, con esa sensación de que lo que acabas de ver no está tan lejos de lo que podría suceder.

No busca necesariamente ofrecer una lección o una solución, sino mostrar hasta dónde puede llegar el ego humano cuando se concentra demasiado poder en una sola persona.

Y ahí está la parte más inquietante de Digger, la posibilidad de que una catástrofe colectiva termine dependiendo de las decisiones de alguien que cree estar haciendo lo correcto.

No es una película perfecta, su guion puede ser irregular y su apuesta por la sátira puede resultar pretenciosa, pero su forma de contar la historia, el trabajo visual de Lubezki y la oportunidad de ver a Tom Cruise en un registro distinto hacen que valga la pena.

La recomendaría especialmente a quienes disfrutan de las comedias negras, las sátiras incómodas y el cine de Iñárritu. También a quienes quieran ver a un actor conocido por sus películas de acción haciendo algo completamente diferente.

Mi recomendación es llegar sin saber demasiado, hay películas que se disfrutan más cuando uno conoce todos sus detalles, y otras en las que descubrir qué está pasando forma parte de la experiencia. Digger pertenece a la segunda categoría.

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