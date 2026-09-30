Morena confirma la doble nacionalidad de Jasmine Bugarín; renunciará a la de EE. UU., afirma Ariadna Montiel

Morena confirma doble nacionalidad de Jasmine Bugarín. Foto: Cuartoscuro/Getty

Morena confirmó que Jasmine María Bugarín cuenta con doble nacionalidad y que se comprometió a realizar los trámites necesarios para conservar únicamente la nacionalidad mexicana, luego de ser seleccionada como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación en Nayarit.

El tema tomó relevancia después de que Bugarín, exsenadora, fuera elegida para encabezar la estructura de Morena en Nayarit rumbo al proceso electoral de 2027.

En #Nayarit, por decisión de la Comisión de Elecciones y atendiendo el principio de paridad, @JasminBugarin será nuestra Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. 🇲🇽



Una mujer con trayectoria y cercanía con las comunidades de su estado, que… pic.twitter.com/SN4Zft2Jt2 — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) September 28, 2026

Ariadna Montiel confirma que Jasmine Bugarín renunciará a su nacionalidad estadounidense

Durante la conferencia de Morena de este martes 29 de septiembre, la dirigencia nacional fue cuestionada sobre la doble nacionalidad de Jasmine Bugarín y su posible relación con la reforma constitucional que plantea nuevos requisitos para quienes aspiren a determinados cargos de elección popular.

Conferencia de Prensa del CEN de Morena. Martes 29 de septiembre 2026 https://t.co/NHiR9eqSwG — Morena (@PartidoMorenaMx) September 29, 2026

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, señaló que Bugarín se comprometió a realizar los trámites correspondientes para contar únicamente con la nacionalidad mexicana.

“Se comprometió a que lo que hubiera que hacer adicional para completar todo el trámite para tener solo la nacionalidad mexicana, lo haría”, afirmó Montiel.

La dirigente agregó que Bugarín ya había realizado gestiones relacionadas con su nacionalidad cuando fue senadora y sostuvo que ahora deberá cumplir con las disposiciones legales que eventualmente sean aprobadas.

“Siendo senadora tuvo que hacer ciertas gestiones para el tema de la nacionalidad y ahora tendrá que cumplirse con la ley que esperemos se apruebe”, señaló.

Citlalli Hernández se pronunció sobre la doble nacionalidad de Jasmine Bugarín

Durante la misma conferencia, Citlalli Hernández también se refirió al caso de la coordinadora de Morena en Nayarit. La secretaria general del partido hizo énfasis en que la nacionalidad de nacimiento no es una decisión de las personas y señaló que lo importante es dónde deciden ejercer su representación política.

“Yo no elegí dónde nacer, pero yo sí elijo dónde representar”, expresó Hernández.

La declaración ocurrió en medio de la discusión sobre la reforma relacionada con los requisitos de nacionalidad para determinados cargos públicos.

¿Qué establece la reforma sobre la doble nacionalidad?

La reforma constitucional plantea modificar los requisitos de nacionalidad para quienes busquen ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Entre los cambios se contempla que las personas que aspiren a esos cargos cuenten exclusivamente con la nacionalidad mexicana. Sin embargo, el hecho de que Jasmine Bugarín haya sido designada como coordinadora estatal de Morena no significa, por sí mismo, que ya sea candidata a la gubernatura de Nayarit.

La coordinación es una figura interna del partido y forma parte de su organización rumbo al proceso electoral. Por ello, los requisitos constitucionales para una eventual candidatura deben analizarse de acuerdo con la legislación vigente y con las disposiciones que finalmente entren en vigor.

¿Bugarín podría perder la coordinación de Morena por tener doble nacionalidad?

La eventual aplicación de la reforma dependerá de su contenido definitivo, su publicación y la fecha en que entre en vigor. Por ahora, la doble nacionalidad de Bugarín no implica automáticamente que deje de ser coordinadora estatal de Morena, ya que coordinadora y candidata a la gubernatura son figuras distintas.

En caso de que posteriormente busque contender por la gubernatura de Nayarit, tendría que cumplir con los requisitos constitucionales y legales que estén vigentes en ese momento. Morena, por su parte, ya señaló que Bugarín se comprometió a realizar los trámites necesarios para contar únicamente con la nacionalidad mexicana, en caso de que las nuevas disposiciones sean aprobadas.

Jasmine Bugarín fue elegida coordinadora de Morena en Nayarit

Jasmine María Bugarín fue seleccionada como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación en Nayarit dentro del proceso interno de Morena para definir a sus representantes estatales. La designación coloca a Bugarín al frente de la estructura política del partido en la entidad, aunque todavía no representa una candidatura oficial a la gubernatura.

El debate sobre su doble nacionalidad ocurre mientras el Congreso analiza una reforma que modificaría los requisitos de nacionalidad para quienes aspiren a determinados cargos públicos.

Por ello, el caso de Bugarín podría volver a ser relevante si Morena la considera posteriormente para una candidatura, pero esa eventualidad dependerá tanto de las decisiones del partido como del marco constitucional y electoral que se encuentre vigente.