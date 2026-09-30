“Será viral”: Sistema de salud en México enfrenta carencias de personal y equipo

El sistema de salud en México enfrenta carencias de personal, infraestructura, equipo e insumos que impactan tanto a trabajadores como a pacientes.

¿Cómo se viven estas cifras dentro de hospitales y clínicas? En este capítulo de “Será Viral”, Gabriela Garduño, enfermera del IMSS y vocera de la Asamblea Nacional de Trabajadores del Seguro Social, y Rafael Soto, enfermero del IMSS y fundador de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud, explican las condiciones que enfrentan diariamente y sus consecuencias.

“El sistema se está desbordando porque no hay el presupuesto suficiente para el número de afiliados. No es proporcional las instituciones que se afilian con el presupuesto. El material es de menor calidad, y en las clínicas rurales es donde más impacta en la población; no es difícil observar la falta de medicamentos”. Rafael Soto, enfermero del IMSS

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