Tras sancionar a 21, EE. UU. destaca influencia del narco sobre gobiernos

EE. UU. ofrece recompensa por 3 narcos. Foto: Reuters

Estados Unidos sancionó a 21 personas y 25 entidades vinculadas al Cártel de Sinaloa y advirtió sobre lo que considera el “alcance corrosivo” de la influencia de los cárteles en la gobernanza mexicana, particularmente en Baja California.

Tommy Pigott, vocero del Departamento de Estado de EE.UU., señaló que entre los sancionados aparecen personas relacionadas con una presunta red de protección al Cártel de Sinaloa en Tijuana y Mexicali.

EE. UU. señala influencia del Cártel de Sinaloa en Baja California

De acuerdo con Pigott, las designaciones buscan exhibir la presunta influencia de los cárteles dentro de estructuras políticas y de seguridad en México.

El portavoz afirmó que, en Baja California, asociados a Carlos Torres Torres, el exmarido de la gobernadora Marina del Pilar; un exdirector de Seguridad Pública de Mexicali y otros operadores políticos presuntamente aceptaron sobornos.

Según el señalamiento de Estados Unidos, estos pagos habrían tenido como objetivo proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa frente a las fuerzas del orden.

La administración estadounidense sostuvo que este tipo de redes permiten al cártel operar con impunidad a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos.

Sancionan a “Mayito Flaco” y a otras 20 personas

Dentro de las designaciones aparece Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, identificado por Estados Unidos como líder del Cártel de Sinaloa.

También fueron incluidas personas señaladas como líderes de células, facilitadores financieros y funcionarios mexicanos presuntamente corruptos con operaciones en Tijuana y Mexicali.

En total, Estados Unidos anunció sanciones contra 21 personas y 25 entidades vinculadas al Cártel de Sinaloa.

Según Pigott, las medidas forman parte de la estrategia estadounidense para afectar la infraestructura operativa y política del grupo criminal, así como las redes relacionadas con el tráfico de fentanilo, la violencia y la corrupción.

EE. UU. ofrece recompensas de hasta 5 millones de dólares

El Departamento de Estado también anunció recompensas de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de tres personas señaladas como figuras clave del cártel:

Alfonso Arzate García, “Aquiles”, señalado como jefe de plaza de Tijuana

René Arzate García, la “Rana”, señalado también como jefe de plaza de Tijuana

Juan José Ponce Félix, el “Ruso”, identificado como líder del cártel en Mexicali

Las sanciones fueron aplicadas bajo órdenes ejecutivas relacionadas con el tráfico internacional de drogas ilícitas y con personas o grupos considerados terroristas y sus simpatizantes.

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