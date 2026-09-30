Noticias de hoy 29 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 29 de septiembre de 2026, hasta las 19:00 horas:

EE. UU. va por cártel de Sinaloa

Estados Unidos sancionó a 21 personas y 25 entidades ligadas al Cártel de Sinaloa; entre ellas está el hijo del Mayo Zambada y el exesposo de Marina del Pilar.

Rachel azota el Pacífico

Rachel se desplaza frente a las costas del Pacífico mexicano y provocará lluvias, vientos y oleaje elevado en Michoacán, Guerrero, Colima, Jalisco y Oaxaca.

Grecia Quiroz podría ser arrestada

La Fiscalía de Michoacán advirtió que Grecia Quiroz podría ser arrestada si no entrega los celulares para la investigación por el homicidio de Carlos Manzo.

Capturan tigresa en Jalisco

Autoridades de Jalisco capturaron una tigresa de Bengala que atacaba ganado en comunidades de La Barca y representaba un riesgo para los habitantes.

Protestas en Francia

Miles de funcionarios y estudiantes salieron a las calles en Francia para exigir mejores salarios, más presupuesto y mejores condiciones en las escuelas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.