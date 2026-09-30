Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, habría muerto por sobredosis, señalan autoridades

Presley Gerber habría fallecido por una sobredosis. Foto: AFP

Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, habría muerto por una sobredosis, de acuerdo con información obtenida por TMZ de fuentes cercanas a la investigación, sin embargo, los resultados toxicológicos todavía están pendientes y la causa oficial de muerte no ha sido determinada.

Los resultados de toxicología todavía están pendientes, por ello, la causa oficial de muerte de Presley Gerber permanece bajo investigación.

Fuentes citadas por TMZ señalan que las autoridades les señalaron que el hijo de Cindy Crawford murió por una sobredosis.

Presley entró drogado a Resolutions Living

El nuevo reporte señala que Gerber llegó bajo los efectos de una sustancia a Resolutions Living, una casa de sobriedad ubicada en Santa Mónica, California, donde murió el pasado 20 de septiembre a los 27 años.

De acuerdo con fuentes consultadas por TMZ, una de ellas con conocimiento directo de lo ocurrido, un integrante del equipo de sobriedad de Presley se comunicó con Resolutions Living la tarde anterior a su ingreso.

La persona habría preguntado al personal del lugar si aceptarían a Presley, debido a que se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia.

Según las fuentes, el personal respondió que lo llevaran, Presley llegó al inmueble poco después de las 18:00 horas. El medio ya había reportado que el modelo parecía estar bajo los efectos de una sustancia y que habría mostrado un comportamiento errático.

Revelan último video de Presley Gerber

La tarde de este martes 29 de septiembre se dio a conocer a través de TMZ un video donde aparece Presley en la casa de sobriedad a la que ingresó antes de su muerte. El joven grabó un video en el que se pueden ver distintas habitaciones y el jardín de la casa.

🚨 EXCLUSIVE: TMZ has obtained a video of Presley Gerber at the sober house where he died. https://t.co/YY0A3cHYVw pic.twitter.com/aaVq0kl8EK — TMZ (@TMZ) September 29, 2026

Especialista cuestiona que lo recibieran en la casa de sobriedad

Nick Mathews, propietario de un centro de tratamiento de adicciones, explicó a TMZ que una casa de vida sobria que no esté equipada para atender a una persona en proceso de desintoxicación no debería aceptar a alguien que se encuentre consumiendo drogas.

El reporte también retoma información publicada anteriormente por TMZ, según la cual personas cercanas a Presley afirmaron que un médico le suministraba ketamina, pese a conocer sus problemas de adicción.

El médico forense del condado de Los Ángeles ya realizó la autopsia, pero la causa quedó pendiente mientras se esperan los resultados de las pruebas toxicológicas, que determinarán qué sustancias había en su organismo.

Presley Gerber fue encontrado sin vida el 20 de septiembre en una residencia de sobriedad de Santa Mónica, su familia confirmó su muerte y pidió privacidad durante el duelo.

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