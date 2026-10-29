Próximos partidos

Milwaukee toca la gloria: Brewers conquistan su primera Serie Mundial ante Tampa Bay

| 21:23 | José Miranda - José Miranda | Claro Sports | Estados Unidos

¡Se acabó la espera! Milwaukee Brewers gana su primera Serie Mundial en 57 años. Claro Sports
Brewers gana su primera Serie Mundial en 57 años. Claro Sports

Los Milwaukee Brewers hicieron historia al conquistar la primera Serie Mundial de su historia, después de imponerse 4-1 a los Tampa Bay Rays en el Juego 5 disputado en el Tropicana Field. El equipo de Milwaukee cerró la serie con cuatro victorias y puso fin a una espera de 57 años desde su llegada a las Grandes Ligas en 1969.

Jacob Misiorowski fue una de las figuras de la coronación, al lanzar cinco entradas sin permitir carreras, mientras que Cooper Pratt destacó a la ofensiva con carreras producidas en el segundo, quinto y sexto episodios. Milwaukee mantuvo a Tampa Bay sin anotaciones durante todo el encuentro y conquistó el Trofeo del Comisionado, después de haber perdido su única Serie Mundial anterior, en 1982 ante los St. Louis Cardinals. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM

Deportes