Asesinan a tiros a Reynaldo Pérez Pérez, defensor de derechos humanos en Chiapas

Matan a tiros a Reynaldo Pérez Pérez en Chiapas. Foto: Lizeth Coello

Reynaldo Pérez Pérez, defensor de derechos humanos, fue asesinado a tiros en la entrada de la comunidad de Yabteclum, en el municipio de Chenalhó, Chiapas.

De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta le dispararon en al menos siete ocasiones mientras se encontraba en un taller.

Asesinan a Reynaldo Pérez Pérez, defensor de derechos humanos, en la entrada de Yabteclum, Chenalhó, Chiapas. Dos hombres en motocicleta le dispararon. Había denunciado amenazas de muerte y destacó por defender a familias desplazadas de Santa Martha pic.twitter.com/AGXdn1DtLi — ARGENIS ESQUIPULAS (@argenis_yosid) October 28, 2026

Reynaldo Pérez Pérez había denunciado amenazas de muerte

Pérez Pérez se distinguió por su labor en la defensa de los derechos humanos y por buscar soluciones a los conflictos sociales en la región de Los Altos de Chiapas.

Entre sus actividades destacó la defensa de familias desplazadas de la comunidad de Santa Martha. Además, había denunciado amenazas de muerte antes de ser asesinado.

🚨#ÚltimaHora | Asesinan a Reynaldo Pérez Pérez, defensor de derechos humanos en Chiapas.



Ya había denunciado amenazas en su contra. pic.twitter.com/RE8rbKZTuF — Azucena Uresti (@azucenau) October 28, 2026

Hasta el momento, la información disponible señala que dos hombres en motocicleta participaron en la agresión este miércoles. No se han proporcionado detalles confirmados sobre la identidad de los responsables ni sobre posibles detenciones.

El homicidio ocurre en un contexto de conflictos sociales y desplazamiento de familias en la región de Los Altos de Chiapas.

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