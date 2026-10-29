Pilotos se quedan dormidos en pleno vuelo: estudio revela cifras preocupantes

Los pilotos se preocuparon por rechazar el tiempo extra. Foto: Getty Images

El estudio A Fatigue Survey of European Pilots – 2026, publicado este 28 de octubre, reveló que el 76.8% de los pilotos europeos experimentó al menos un microsueño mientras operaba una aeronave durante las cuatro semanas previas a la encuesta.

El informe elaborado por la consultora Baines Simmons con respuestas de 7 mil 200 pilotos de 32 países, advierte que la fatiga sigue sin gestionarse adecuadamente en las aerolíneas.

La encuesta, impulsada por la Asociación Europea de Pilotos (ECA), también encontró que el 38.8% de los participantes habitualmente o siempre carece del descanso necesario para evitar la acumulación de fatiga, mientras que el 24.2% admite que no reporta su condición y vuela de todos modos.

Pilotos vuelan con fatiga por temor a represalias

El estudio señala que solo el 37.2% de los pilotos reporta cuando está fatigado o no se encuentra en condiciones de volar. El temor a sanciones y a reacciones negativas de sus superiores figura entre los obstáculos para informar sobre estos episodios.

La encuesta también identificó preocupaciones relacionadas con la Discreción del Comandante, que es un mecanismo que permite extender el turno de vuelo en circunstancias excepcionales.

El 38.3% de los participantes dijo haber recurrido a esta medida al menos una vez durante las cuatro semanas anteriores, mientras que el 69.1% expresó preocupación por posibles consecuencias negativas si rechazaba una extensión de su jornada.

Piden medidas para mejorar la seguridad aérea

La presidenta de la ECA, la capitana Tanja Harter, pidió corregir las deficiencias en los sistemas de reporte de fatiga y reforzar las regulaciones para que las aerolíneas gestionen estos riesgos de manera preventiva.

“Este informe proporciona todos los datos necesarios para reparar el defectuoso sistema de reporte de fatiga de Europa, fortalecer las regulaciones de la EASA para garantizar que las aerolíneas gestionen proactivamente sus riesgos de fatiga y hacer cumplir de una vez por todas el requisito de reportes no punitivos y el uso de la Discreción del Comandante para extender un vuelo”, indicó Harter en el documento.

La organización señaló que, respecto al informe de 2023, casi ninguna de las dimensiones evaluadas mostró mejoras significativas, por lo que instó a las aerolíneas y a las autoridades europeas a reforzar la supervisión y revisar las medidas de control de la fatiga de las tripulaciones.

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