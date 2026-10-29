Actor Manuel Bandera sobrevive al choque de trenes en España: “La experiencia más dura de mi vida”

Al menos 68 personas han perdido la vida por el accidente. Foto: AFP

El nombre del actor Manuel Bandera cobró relevancia tras sobrevivir al choque de dos trenes ocurrido este miércoles 28 de octubre cerca de Urda, en la provincia de Toledo, España.

En distintas entrevistas, el histrión ha compartido su experiencia durante el accidente ferroviario, que ha dejado, hasta el momento, 68 personas muertas y 80 heridas.

El actor Manuel Bandera, accidentado en Urda: "Es una masacre tremenda" pic.twitter.com/uakBgQABaG — esRadio (@esRadio) October 28, 2026

Manuel Bandera relata cómo vivió el choque de trenes en España

En entrevista con esRadio, el actor describió los momentos de incertidumbre que vivió a bordo del tren AVE en el que viajaba.

Según su testimonio, el convoy se detuvo a unos 30 minutos de Madrid y el maquinista informó a los pasajeros que la pausa se debía a la afluencia en las vías.

Después de uno o dos minutos, el tren reanudó la marcha. Sin embargo, entre cinco y diez minutos más tarde, un frenazo brusco cambió por completo el trayecto.

“Esto es la experiencia más dura de mi vida, sin ningún género de dudas”, relató durante la conversación con el medio español.

Contó que el impacto lo lanzó contra el asiento delantero y que sintió cómo el tren comenzaba a descarrilar. A pesar de la violencia del movimiento, el vagón en el que viajaba no salió de las vías.

Bandera explicó que tuvo suerte de encontrarse en el vagón uno, que en ese recorrido estaba situado en la parte trasera del convoy, en lugar de la delantera, como le ocurría habitualmente.

El actor ayudó a pasajeros y llamó a su familia

Para salir del vagón en el que viajaba Manuel Bandera, los pasajeros rompieron una ventanilla. Una vez fuera, el histrión intentó ayudar a otros viajeros que encontró en medio de la confusión.

Recordó que en el exterior muchas personas caminaban desorientadas por un campo de olivos. Entre ellas, intentó auxiliar a un joven que tenía un golpe en el pecho, dificultades para respirar y el rostro cubierto de sangre. Lo acomodó junto a un árbol mientras buscaba la manera de ayudar a otros afectados.

También se acercó a otra persona, pero se dio cuenta de que había fallecido. Poco después comenzaron a llegar elementos de la Guardia Civil y los primeros equipos sanitarios.

Bandera señaló que la situación era especialmente difícil en la zona de los otros vagones, donde se había producido el descarrilamiento del tren de Iryo.

En medio de la incertidumbre, el actor encontró su teléfono y llamó a su esposa, así como a su familia para avisarles que estaba a salvo.

Finalmente, Manuel Bandera reconoció que se sentía afortunado por haber salido con vida y reflexionó sobre cómo habría cambiado su situación si hubiera viajado en la parte delantera del tren. Al mismo tiempo, lamentó la magnitud de la tragedia y las personas que perdieron la vida.

El actor, que trabaja en el programa “La Gran Audición”, de Canal Sur, también destacó el trabajo de los cuerpos de seguridad.

¿Qué se sabe del accidente?

El siniestro se produjo sobre las 08:53 del horario local cuando el tren AVE de Renfe que había salido de Madrid rumbo a Sevilla menos de una hora antes colisionó con un Iryo que realizaba el mismo trayecto, y que había partido seis minutos antes de la capital, explicó el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Según los primeros indicios, alrededor de las 08:30 se produjo una “avería informática” en un tramo de unos 69 kilómetros. Eso obligó, como está previsto, a la detención de unos seis trenes, incluyendo los dos accidentados, indicó Puente.

Pero uno de ellos, el AVE de Renfe, reanudó la marcha aproximadamente a las 08:36 locales, recorriendo unos 25 kilómetros antes de impactar con la parte trasera del Iryo, que seguía detenido.

“Es el centro de control, a través de sus operarios, el que toma la decisión de reanudar la marcha, en unas circunstancias, desde nuestro punto de vista, inexplicables”, consideró Puente, calificando de “errónea” esta orden.

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