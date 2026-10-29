INE prevé elegir a su nueva presidenta entre el 6 y 7 de diciembre

El proceso de elección en el INE consta de 4 etapas. Foto: Cuartoscuro

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados prevé que la nueva presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sea electa entre el 6 y el 7 de diciembre de este año.

Ya existe una propuesta de convocatoria para renovar la presidencia del organismo, cuya aprobación se someterá al pleno de San Lázaro el próximo miércoles 4 de noviembre.

¿Cómo será el proceso para elegir a la nueva presidenta del INE?

Posteriormente, se integrará el Comité Técnico de Evaluación, conformado por tres integrantes designados por la Jucopo y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La convocatoria establecerá el registro de las aspirantes que buscarán concluir el periodo constitucional que finaliza el 3 de abril de 2032.

Las participantes deberán superar cuatro fases: revisión documental y verificación de requisitos constitucionales y legales, evaluación de conocimientos, evaluación curricular y de idoneidad, y entrevistas.

Una vez concluidas las evaluaciones, el Comité Técnico seleccionará a cinco aspirantes y entregará la lista a la Jucopo, que planteará una propuesta final para someterla a votación del Pleno de la Cámara de Diputados.

La Jucopo estima que la elección de la nueva presidenta del Consejo General del INE se concrete entre el 6 y el 7 de diciembre.

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