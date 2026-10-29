Cristiano Ronaldo supera a Messi y gana la votación del mejor Balón de Oro de todos los tiempos

Cristiano Ronaldo ganó la votación de la gente. Foto: Reuters | Getty Images

Cristiano Ronaldo fue elegido por los aficionados como ganador del Ballon d’Or of All Time (BOAT), una iniciativa de la revista francesa France Football que buscó reconocer la edición del Balón de Oro más votada entre los futbolistas que han conquistado el galardón al menos dos veces.

El portugués se impuso con el premio que obtuvo en 2008, cuando jugaba para el Manchester United, mientras que Lionel Messi quedó en segundo lugar con el reconocimiento de 2012.

El resultado se dio a conocer este miércoles 28 de octubre, dos días después de la ceremonia del Balón de Oro 2026. A diferencia de la elección tradicional del premio anual, en esta ocasión los seguidores pudieron participar directamente y elegir una temporada específica de entre las candidaturas de diez figuras del futbol mundial.

La clasificación también incluyó a Cristiano Ronaldo en el tercer puesto por su Balón de Oro de 2017, conseguido durante su etapa con el Real Madrid. De esta manera, el portugués ocupó dos de las primeras tres posiciones, mientras que el futbolista brasileño, Ronaldo Nazário, apareció en el listado con el reconocimiento que recibió en 2002.

Cristiano Ronaldo y el Balón de Oro de 2008

El premio de 2008 representó el primero de los cinco Balones de Oro que Cristiano Ronaldo ha ganado a lo largo de su carrera. En aquella votación de France Football, el delantero superó a Lionel Messi y Fernando Torres, después de conquistar la Premier League y la Champions League con el Manchester United.

Posteriormente, el portugués obtuvo otros cuatro galardones, correspondientes a 2013, 2014, 2016 y 2017, durante su paso por el Real Madrid.

Con cinco premios, se mantiene como el segundo futbolista con más Balones de Oro, por detrás de Messi, quien suma ocho.

¿Qué es el BOAT y cómo se eligió al ganador?

El BOAT. fue una iniciativa de France Football, desarrollada junto con la UEFA en el marco de los 70 años del Balón de Oro. La convocatoria reunió a diez futbolistas que habían recibido la distinción al menos en dos ocasiones.

En lugar de elegir al mejor jugador de toda una trayectoria, los participantes debían votar por una edición concreta del premio, correspondiente a una temporada en la que alguno de los candidatos hubiera obtenido el reconocimiento.

La votación permaneció abierta hasta el martes 27 de octubre y cada participación tuvo un costo de un euro y los usuarios podían emitir varios votos, siempre que pagaran por cada uno.

Además, quienes participaron tuvieron la oportunidad de entrar en un sorteo por dos entradas para la ceremonia del Balón de Oro de 2027.

Entre los diez candidatos estuvieron:

Cristiano Ronaldo

Lionel Messi

Ronaldo Nazário

Marco van Basten

Michel Platini

Johan Cruyff

Franz Beckenbauer

Alfredo Di Stéfano

Kevin Keegan

Karl-Heinz Rummenigge

El BOAT no modifica el palmarés del Balón de Oro

France Football aclaró que el BOAT no contempla la entrega de un trofeo físico ni forma parte de los premios oficiales de la ceremonia. Se trata de una consulta dirigida a los aficionados, por lo que el resultado no modifica la cantidad de Balones de Oro que ha ganado Cristiano Ronaldo.

Tampoco debe confundirse con el Súper Balón de Oro, una distinción que la revista entregó en 1989 a Alfredo Di Stéfano y que no ha vuelto a conceder desde entonces.

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