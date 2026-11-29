Los Rayados doblegaron al América en el Azteca | Claro Sports Alejandra Suárez

El Estadio Azteca fue escenario de otro fracaso del América. Las Águilas tenían todo a su favor para instalarse entre los cuatro mejores equipos del fútbol mexicano, pero terminaron por despedirse de la Fiesta Grande ante su propia afición. Monterrey se impuso 2-0 en el partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX y puso fin a las aspiraciones del conjunto dirigido por Guillermo Almada.

LEE LA NOTA COMPLETA