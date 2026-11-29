Los mejores memes para festejar el pase de México al Mundial Femenino | Reuters

La Selección Nacional de México jugará el Mundial Femenino 12 años después de su última participación y romperá una sequía de 24 años sin disputar unos Juegos Olímpicos, por lo que los usuarios celebraron la calificación con memes en redes sociales.

Para amarrar su boleto a las máximas justas de futbol femenino, la Selección Mexicana tuvo que vencer a su similar de Haití por marcador de 4-2 en la CONCACAF W Championship.

¡Los mejores memes para celebrar el pase de México al Mundial y Olímpicos!

Los usuarios de X (antes Twitter) celebraron el triunfo de México sobre Haití con memes de diferentes personajes de la cultura popular festejando.

Los internautas compartieron mensajes de orgullo y apoyo, incluyendo:

“Gracias, son las mejores, hermosas”.

“¡Este es el momento de la Selección Femenil!”

“Hoy se cumple un sueño”.

“El verdadero ‘¿y si sí?'”.

México al Mundial Femenil de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos en los Ángeles 2028 😭😭😭😭😭😭😭😭😭

GRACIAS SON LAS MEJORES HERMOSAS 😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/VZxwkCLGAK — 𝘚 u s i 🐈 (@Susi_J5) November 28, 2026

A HUEVOOOO clasificó la selección mexicana femenil al mundial y a los Juegos Olímpicos 🎉🎉🎉🗣️🗣️ pic.twitter.com/B0eMfoomKj — Secret_liliesart🌺🍒🐣 (@SLiliesart) November 29, 2026

enterándome q la selección femenil mexicana estará en el mundial femenil después de 10 años 🇲🇽!!! pic.twitter.com/i39mzLRwX0 — melania trump 👰🏼‍♀️ (@leonarddddddo) November 29, 2026

juegos olímpicos, mundial 2027 y mundial 2031 ESTE ES EL MOMENTO DE LA SELECCIÓN FEMENIL !!!! 🥹🇲🇽🇲🇽



NOS VAMOS AL MUNDIAL @Miseleccionfem pic.twitter.com/mADYDG9ebF — ce🪩 lvs sofi (@tinkbarsi_) November 29, 2026

Nos vamos al mundial femenil 2027 en Brasil 🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽 pic.twitter.com/S2lwOibxis — Hanna 🐥🍓 (@JHCabello) November 29, 2026

NOS VAMOS AL MUNDIAL BRASIL 2027 CON LA FEMENIL SON EL VERDADERO Y SI SI? pic.twitter.com/R1uO61X6db — yiyis🐜 (@bobabrowneyes) November 28, 2026

cuantas veces lloramos, cuántos corajes nos han ocasionado cuántas veces se ha esperado mejorar, y hoy se cumple un sueño, MÉXICO EN EL MUNDIAL, LA FEMENIL EN UN MUNDIAL pic.twitter.com/9bXZLBPrEd — Araceli C (@csto_f) November 28, 2026

LA SELECCIÓN FEMENIL CLASIFICÓ AL MUNDIAL 2027, LAS AMO 😭😭 pic.twitter.com/NFtjnjIF8n — Melón 🦭🇲🇽 (@Akira1138840598) November 28, 2026

CLASIFICADAS AL MUNDIAL 2027 Y JUEGOS OLÍMPICOS 2028 TE AMO SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL pic.twitter.com/Q65TqT6zuF — ‎ ale (@ihallie98) November 28, 2026

México se dirige al Mundial Femenino de Brasil 2027

Jamaica, Estados Unidos y Canadá ya estaban calificadas al Mundial Femenino de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 cuando México consiguió su boleto frente a Haití.

De esta forma, las Aztecas vuelven a ser parte de una Copa del Mundo desde Canadá 2015, en donde México quedó en el último lugar del Grupo C que compartió con Francia, Inglaterra y Colombia.

¡24 AÑOS DESPUÉS, MÉXICO VUELVE A LOS JUEGOS OLÍMPICOS! 🇲🇽🔥



La victoria ante Haití tuvo premio doble para el Tri: aseguró su lugar en las semifinales del Campeonato Concacaf W y selló el boleto al Mundial Femenil de Brasil 2027.

Además, México también estará en Los Angeles… pic.twitter.com/ziaznF6dgo — Claro Sports (@ClaroSports) November 28, 2026

México se ganó su lugar en el Mundial tras vencer a las haitianas con goles de Diana Ordoñez, Lizbeth Ovalle (2) y Maricarmen Reyes, mientras que descontaron Brittany Raphino y Kethna Louis.

Cabe destacar que las mexicanas no tuvieron un día de campo en el primer tiempo, pues las visitantes administrativas fallaron un penal frente a una pletórica Esthefanny Barrera Torres que tapó su meta con temple.

¿Cómo fue la última vez que México jugó unos Juegos Olímpicos?

Los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 contó con la participación de diez selecciones y México quedó ubicado en el Grupo F junto a China, subcampeona olímpica en Atlanta 1996, y Alemania, que llegaba como vigente campeona del mundo.

México debutó el 14 de agosto de 2004 frente al conjunto asiático. Domínguez adelantó al Tri, aunque China consiguió el empate para establecer el 1-1 definitivo.

La delantera se convirtió en la primera futbolista mexicana en marcar en unos Juegos Olímpicos, un registro que permanece intacto.

Tres días después, las dirigidas por Cuéllar cayeron 2-0 ante Alemania; sin embargo, la diferencia de goles les permitió superar a China en la clasificación del grupo y avanzar a los cuartos de final, donde se encontraron con una de las grandes potencias del fútbol sudamericano.

Brasil se impuso 5-0 el 20 de agosto, con Marta entre las goleadoras, para poner fin a la aventura mexicana. La selección sudamericana ganaría la medalla de plata, mientras que el Tri cerró su primera experiencia olímpica con un empate, dos derrotas, un gol a favor y ocho en contra.

¿Y cómo les fue en su último Mundial?

La Selección Nacional Femenil de México también se ausentó por un largo tiempo en el Mundial Femenino, pues han pasado 11 años desde su última participación mundialista.

Sin embargo, México tuvo la mala suerte de competir contra tres potencias de la categoría, terminando en el último lugar del Grupo F:

Francia – 6 puntos Inglaterra – 6 puntos Colombia – 4 puntos México – 1 punto

México solo logró empatar a un tanto contra Colombia, pues perdió por marcador de 2-1 contra Inglaterra y 5-0 contra Francia.

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