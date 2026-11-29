EZLN inicia recorrido hacia CDMX Foto: Lizeth Coello

La caravana del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) partió la tarde de este sábado de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, rumbo a la Ciudad de México, como parte de la denominada “Gira por la Vida 2026”.

Alrededor de las 15:00 horas, mil 551 integrantes de la delegación zapatista abordaron 35 autobuses para iniciar su recorrido hacia la capital del país.

¿Qué dijo el Subcomandante Moisés sobre las madres buscadoras?

Durante el arranque de la movilización, el Subcomandante Moisés señaló que el EZLN busca revitalizar la “digna rabia” a partir del diálogo que sostuvo este viernes con madres buscadoras.

La declaración se dio tras los encuentros y abrazos con familiares de personas desaparecidas, realizados en el Centro Indígena de Capacitación Integral (CIDECI), en San Cristóbal de Las Casas.

El dirigente zapatista expresó que, pese al acercamiento con las familias, no pueden sentirse satisfechos ante la persistencia de la injusticia, la ausencia de personas desaparecidas y la falta de atención de las autoridades.

Zapatistas llevan chalecos identificados con la Gira por la Vida

Los integrantes de la delegación que partieron de Chiapas portan chalecos fosforescentes de color verde con la leyenda:

“Gira por la vida. 2026, Ciudad de México. Delegación zapatista”.

La movilización es parte de la “Gira por la Vida”

La movilización forma parte de las actividades del EZLN, que contempla su llegada a la Ciudad de México para continuar con encuentros y actividades relacionadas con la Gira por la Vida.

La salida de la caravana marca el inicio de su traslado desde territorio chiapaneco hacia la capital mexicana, donde se prevé la continuación de sus actividades.

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