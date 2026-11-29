CDMX registró nieve en Reforma en 1967. Imagen UnoTV (IA)

La caída de nieve y aguanieve en la Ciudad de México (CDMX), principalmente en las partes altas del Ajusco, recuerda los episodios históricos de frío extremo en la capital. El 13 de febrero de 1960, el Observatorio Meteorológico de Tacubaya registró una temperatura de -4.4 °C, la más baja de su registro histórico.

Casi siete años después, el 11 de enero de 1967, una nevada cubrió Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia, Chapultepec y el Zócalo capitalino. En algunos puntos, la nieve alcanzó ocho centímetros de espesor.

A diferencia de aquel episodio, los efectos de la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 se concentraron en las regiones montañosas de la capital.

Imagen: UnoTV (IA)

¿Cuál ha sido la temperatura más baja registrada en CDMX?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el 13 de febrero de 1960 se registró la temperatura mínima histórica del Observatorio Meteorológico Central de Tacubaya, con -4.4 °C.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) también documentó este registro en marzo de 2017, cuando el observatorio cumplió 140 años de recopilar información meteorológica.

Otro antecedente corresponde al 28 de noviembre de 1932, cuando la misma estación registró una temperatura mínima de -2 °C.

El Observatorio de Tacubaya inició sus actividades en 1877 y actualmente se encuentra a 2 mil 308.6 metros sobre el nivel del mar.

Sus mediciones permiten conocer la evolución de las condiciones meteorológicas en la capital, aunque no representan necesariamente las temperaturas de todo su territorio.

¿Cuándo nevó en el Zócalo y Paseo de la Reforma?

Uno de los episodios de frío que ha documentado la Conagua ocurrió durante la madrugada del 11 de enero de 1967, cuando la nieve alcanzó la zona urbana del entonces Distrito Federal.

La precipitación cubrió calles, avenidas, parques y monumentos de la capital. Entre los lugares donde se documentó la presencia de nieve se encuentran:

Paseo de la Reforma

Ángel de la Independencia

Bosque de Chapultepec

San Ángel

Zócalo capitalino

De acuerdo con la Conagua, la acumulación de nieve alcanzó ocho centímetros de espesor en San Ángel, Chapultepec y el Zócalo.

Las crónicas históricas también refieren otros episodios de caída de nieve en la capital durante febrero de 1907 y el invierno de 1920.

La nevada de 1967 es el antecedente más reciente de una precipitación de estas características en distintas zonas del centro de la ciudad.

¿Por qué nieva en las partes altas de la CDMX?

Las condiciones geográficas de la Ciudad de México favorecen que las temperaturas sean menores en las regiones montañosas del sur y poniente.

La altitud y las condiciones atmosféricas permiten que, durante determinados fenómenos meteorológicos, se presente caída de nieve o aguanieve sin que ésta alcance las zonas urbanas.

Por ello, las temperaturas mínimas históricas de Tacubaya no necesariamente representan los valores más bajos que han alcanzado las estaciones meteorológicas ubicadas en las montañas capitalinas.

Primera tormenta invernal deja nieve y aguanieve en CDMX

Este sábado 28 de noviembre de 2026, la primera tormenta invernal de la temporada provocó la caída de nieve y aguanieve en las partes altas de la capital, particularmente en el Ajusco.

El SMN informó que existían condiciones para estas precipitaciones en regiones ubicadas por encima de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar.

Las autoridades capitalinas identificaron cinco alcaldías con posibilidad de registrar nieve o aguanieve en sus zonas elevadas:

Tlalpan

Milpa Alta

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Álvaro Obregón

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial por las lluvias y el descenso de las temperaturas.

¿Qué tan fría ha sido la tormenta invernal de 2026?

El reporte del Observatorio Meteorológico de Tacubaya, publicado a las 08:00 horas de este sábado 28 de noviembre, permite comparar las temperaturas actuales con los registros históricos.

13 de febrero de 1960: -4.4 °C

28 de noviembre de 1932: -2 °C

27 de noviembre de 2026: 6 °C

28 de noviembre de 2026: 6.3 °C

La temperatura mínima promedio de noviembre en esta estación es de 9.9 °C, conforme a las normales climatológicas del periodo comprendido entre 1991 y 2020.

Así, la mínima registrada durante la mañana de este sábado fue 3.6 °C inferior al promedio histórico del mes, pero no superó el récord de frío de 1960.

A casi 60 años de la nevada de 1967, la caída de nieve y aguanieve continúa presentándose en las regiones montañosas de la Ciudad de México, sin que necesariamente alcance sus principales avenidas y monumentos.

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