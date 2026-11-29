Foto: Cuartoscuro

Quienes participen en la caravana anunciada por voceros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tendrán garantizados sus derechos de libre tránsito, reunión, organización y manifestación en territorio nacional, aseguró la Secretaría de Gobernación (Segob).

A través de un comunicado, la dependencia federal señaló que la protección de los derechos humanos de la población es una prioridad para el Gobierno de México, por lo que también se garantiza el ejercicio de la libertad de expresión.

La Segob agregó que quienes formen parte de la movilización podrán desplazarse libremente por el país, reunirse, organizarse y participar en actividades colectivas, así como expresar sus ideas, opiniones y posicionamientos.

El pronunciamiento se emitió ante los anuncios y comunicaciones realizados por voceros del EZLN sobre la caravana.

Finalmente, el Gobierno de México reiteró su compromiso con el respeto a los derechos humanos, las libertades democráticas y la pluralidad de expresiones que caracterizan a la sociedad.

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