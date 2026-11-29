“El R2” deja el hospital y es trasladado al Altiplano Foto: Omar Hernández

Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2”, fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Su vinculación a proceso se definirá el próximo 1 de diciembre.

El presunto líder criminal salió en una ambulancia del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, escoltada por 10 unidades blindadas.

¿Por qué “El R2” permanecía hospitalizado?

Álvarez Ayala permaneció internado desde el pasado 8 de noviembre, cuando resultó herido durante un operativo encabezado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en un restaurante del Área Metropolitana de Guadalajara.

El traslado al Altiplano ya había sido intentado el 10 de noviembre. Ese día, una ambulancia de terapia intensiva del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) de Jalisco acudió al hospital para movilizarlo; sin embargo, tuvo que retirarse sin el paciente debido a que presentó taquicardia y presión arterial elevada.

Una vez que recibió el alta médica, el detenido fue trasladado bajo custodia a Puente Grande, desde donde se concretó su movilización al penal federal.

¿De qué delitos acusa la FGR a “El R2”?

La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Rafael Álvarez Ayala por los siguientes delitos:

Portación de armas, cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército.

Posesión de metanfetamina con fines de comercio.

Posesión de metanfetamina con fines de comercio.

Además, enfrenta órdenes de aprehensión por homicidio calificado en Michoacán y una solicitud de extradición a Estados Unidos por presunto tráfico de drogas.

¿Cuándo definirán su vinculación a proceso?

Debido a que la defensa de “El R2” solicitó la duplicidad del término constitucional, la autoridad judicial resolverá el próximo 1 de diciembre si lo vincula o no a proceso por los delitos que le imputa la FGR.

Mientras tanto, el presunto líder criminal permanecerá en el penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

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